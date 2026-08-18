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Apple намекнула, что готовит AirPods с камерами

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Apple, вероятно, готовит к выпуску полностью беспроводные наушники AirPods со встроенными камерами. На это указывает демонстрационное видео, найденное в релиз-кандидате macOS Tahoe 26.7, сообщает MacRumors.

В ролике мужчина в наушниках берет со стола книгу и держит ее так, чтобы заголовок попал в поле зрения встроенных камер.

За кадром голос объясняет, что с помощью функции визуального интеллекта пользователь может сохранить понравившийся объект на потом.

Судя по описанию, камеры в AirPods должны передавать изображение в службу визуального интеллекта. После этого голосовой помощник Siri сможет отвечать на вопросы о предметах вокруг пользователя и сохранять нужную информацию.

В системе также предусмотрено уведомление на случай, если наушники будут закрыты волосами. Пользователю напомнят, что для более точной информации об окружающей обстановке AirPods не должны быть закрыты.

Ранее в коде iOS 27 уже находили упоминания устройства с кодовым обозначением B790. Источники связывали его с будущими AirPods, оснащенными камерами.

Аналитик Bloomberg Марк Гурман ранее сообщал, что первая версия таких AirPods проходит под индексом B790. По его данным, устройство может поступить в продажу уже в сентябре.

В этом случае новинку могут представить на одной презентации с iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складным iPhone Ultra.

В macOS Tahoe 26.7 также обнаружили другие упоминания B790 и еще не представленных продуктов Apple.

При этом сама Apple официально не анонсировала AirPods с камерами и не раскрывала сроки их выхода.

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