Apple намекнула, что готовит AirPods с камерами
Apple, вероятно, готовит к выпуску полностью беспроводные наушники AirPods со встроенными камерами. На это указывает демонстрационное видео, найденное в релиз-кандидате macOS Tahoe 26.7, сообщает MacRumors.
В ролике мужчина в наушниках берет со стола книгу и держит ее так, чтобы заголовок попал в поле зрения встроенных камер.
За кадром голос объясняет, что с помощью функции визуального интеллекта пользователь может сохранить понравившийся объект на потом.
Судя по описанию, камеры в AirPods должны передавать изображение в службу визуального интеллекта. После этого голосовой помощник Siri сможет отвечать на вопросы о предметах вокруг пользователя и сохранять нужную информацию.
В системе также предусмотрено уведомление на случай, если наушники будут закрыты волосами. Пользователю напомнят, что для более точной информации об окружающей обстановке AirPods не должны быть закрыты.
Ранее в коде iOS 27 уже находили упоминания устройства с кодовым обозначением B790. Источники связывали его с будущими AirPods, оснащенными камерами.
Аналитик Bloomberg Марк Гурман ранее сообщал, что первая версия таких AirPods проходит под индексом B790. По его данным, устройство может поступить в продажу уже в сентябре.
В этом случае новинку могут представить на одной презентации с iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складным iPhone Ultra.
В macOS Tahoe 26.7 также обнаружили другие упоминания B790 и еще не представленных продуктов Apple.
При этом сама Apple официально не анонсировала AirPods с камерами и не раскрывала сроки их выхода.
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