Обычные домашние булочки можно превратить в красивый букет съедобных хризантем. Для этого мягкое дрожжевое тесто наполняют нежной начинкой, а затем особым образом надрезают и сворачивают, формируя лепестки. После выпекания булочки приобретают золотистый оттенок и напоминают распустившиеся цветы.

Такая выпечка станет приятным сюрпризом ко Дню матери. Внутри каждой булочки скрывается ароматная начинка из курицы, сыра и зелени, а снаружи — мягкое воздушное тесто. Несмотря на необычную форму, приготовить угощение можно из самых доступных продуктов.

Какие продукты понадобятся

На 8 булочек:

Для теста:

пшеничная мука — 450 г;

молоко — 220 мл;

сухие дрожжи — 7 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

сливочное масло — 50 г;

соль — ½ ч. л.

Для начинки:

куриное филе — 250 г;

твёрдый сыр — 100 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

сметана — 1 ст. л.;

свежий укроп — небольшой пучок;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Для смазывания:

яичный желток — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.;

кунжут — по желанию.

Как замесить мягкое дрожжевое тесто

Подогрейте молоко до температуры примерно 35–38 °C. Оно должно быть тёплым, но не горячим. Добавьте сахар и сухие дрожжи, перемешайте и оставьте на 5–10 минут, если производитель рекомендует предварительную активацию. В отдельной миске соедините яйцо, соль и растопленное сливочное масло. Влейте молочную смесь и постепенно добавляйте просеянную муку. Замесите мягкое эластичное тесто. Вымешивайте около 8–10 минут. Переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на 60–90 минут.

За это время тесто должно увеличиться примерно вдвое. Не добавляйте слишком много муки: мягкая консистенция поможет получить воздушные булочки.

Как приготовить начинку из курицы и сыра

Куриное филе отварите в подсоленной воде до полной готовности, остудите и мелко нарежьте. Лук измельчите и обжарьте на небольшом количестве растительного масла до прозрачности. Сыр натрите на крупной тёрке. Укроп мелко порубите. Соедините курицу, лук, сыр и зелень. Добавьте сметану, соль и чёрный перец. Перемешайте до получения густой начинки.

Она должна хорошо держать форму и не выделять жидкость, иначе тесто может размокнуть.

Как сформировать булочки «Хризантемы»

Именно на этом этапе обычные заготовки превращаются в красивые цветы.

Подошедшее тесто обомните и разделите на восемь одинаковых частей. Каждую часть раскатайте в круг диаметром примерно 12–14 см. В центр выложите одну-две столовые ложки начинки. Поднимите края теста и соедините их над начинкой, формируя закрытый круглый мешочек. Переверните заготовку швом вниз. Сделайте ножом радиальные надрезы от края к центру, оставляя середину целой. Разделите край примерно на 8–10 лепестков. Каждый лепесток аккуратно поверните на бок, чтобы начинка оказалась видна между слоями теста. Слегка расправьте лепестки, придавая булочке форму цветка. Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, оставляя между ними свободное пространство. Накройте полотенцем и оставьте ещё на 15–20 минут. Смешайте желток с молоком и аккуратно смажьте поверхность булочек. По желанию посыпьте кунжутом.

Выпекайте при 180 °C примерно 20–25 минут до золотистого цвета. Готовые булочки переложите на решётку и немного остудите.

Почему булочки получаются мягкими

Секрет воздушной выпечки заключается в правильной консистенции теста и достаточном времени для подъёма.

Молоко и сливочное масло делают мякиш нежным, а дрожжи помогают тесту увеличиться в объёме.

Начинка из курицы и сыра добавляет сочности и делает булочки полноценным перекусом.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не делайте надрезы слишком глубокими. Если прорезать тесто до самой начинки, лепестки могут отделиться во время выпекания. Оставляйте центральную часть нетронутой и обязательно давайте сформированным булочкам немного постоять перед отправкой в духовку.

Чем можно заменить начинку

«Хризантемы» можно приготовить с разными наполнителями.

С грибами и сыром. Обжарьте шампиньоны с луком, остудите и смешайте с тёртым сыром.

С ветчиной. Нарежьте ветчину небольшими кубиками и соедините с моцареллой.

С картофелем. Используйте густое картофельное пюре с зеленью и обжаренным луком.

С творогом и зеленью. Смешайте творог с яйцом, укропом и небольшим количеством сыра.

Для сладкого варианта подойдёт начинка из яблок с корицей, но в этом случае количество сахара в тесте можно немного увеличить.

Как красиво подать булочки ко Дню матери

Готовые «Хризантемы» лучше всего смотрятся на большом светлом блюде.

Разложите их по кругу, чтобы получился съедобный букет. В центр можно поставить небольшую пиалу с соусом из сметаны, чеснока и зелени.

Для праздничного оформления подойдут веточки укропа и петрушки.

Булочки вкусны как в тёплом, так и в полностью остывшем виде. Их можно подать к чаю, супу или как самостоятельное угощение.

Можно ли приготовить заранее

Тесто и начинку можно подготовить за несколько часов до праздника, храня их отдельно в холодильнике.

Сформированные булочки лучше выпекать непосредственно перед подачей, чтобы лепестки оставались мягкими, а корочка — румяной.

Готовую выпечку храните в закрытом контейнере при комнатной температуре не более суток или в холодильнике до 2–3 дней. Перед подачей её можно немного прогреть в духовке.

Булочки «Хризантемы» — красивый способ порадовать маму домашней выпечкой. Мягкое дрожжевое тесто, ароматная начинка и необычная форма превращают простые продукты в настоящий съедобный букет. А возможность менять начинку позволяет каждый раз получать новый вкус.

Может быть интересно: