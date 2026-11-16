На День матери приготовлю торт «Карамельная нежность»: рецепт без сложных коржей, который под силу даже новичку
ПроКазань
На День матери хочется приготовить что-то особенное, но не обязательно проводить полдня на кухне, выпекая сложные коржи. Торт «Карамельная нежность» — отличный вариант для домашнего праздника. В его основе мягкие бисквитные коржи, нежный сливочный крем и густая карамельная прослойка с приятным сливочным вкусом.
Главное преимущество рецепта — простота. Тесто готовится из доступных продуктов, а для крема не понадобятся сложные кондитерские приёмы. Даже если раньше домашние торты не получались, с этим десертом справиться гораздо проще.
Какие продукты понадобятся
На торт диаметром 18–20 см.
Для бисквита:
яйца — 4 шт.;
пшеничная мука — 130 г;
сахар — 120 г;
разрыхлитель — 1 ч. л.;
ванильный сахар — 1 ч. л.;
соль — щепотка.
Для карамельного крема:
сливки жирностью 33–35% — 250 мл;
сливочный творожный сыр — 250 г;
варёная сгущёнка — 180 г;
сахарная пудра — 30 г.
Для пропитки:
молоко — 100 мл;
сахар — 1 ч. л.
Для украшения:
грецкие орехи — 50 г;
карамельный соус — 2 ст. л.;
белый шоколад — 30 г по желанию.
Как приготовить простые бисквитные коржи
Разогрейте духовку до 180 °C.
Яйца заранее достаньте из холодильника, чтобы они немного согрелись.
В глубокой миске соедините яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли.
Взбивайте миксером около 7–10 минут, пока масса не станет светлой, пышной и увеличится в объёме.
Просейте муку вместе с разрыхлителем.
В несколько приёмов добавьте сухие ингредиенты к яичной массе, осторожно перемешивая лопаткой снизу вверх.
Застелите дно разъёмной формы диаметром 18–20 см пергаментом. Вылейте тесто и разровняйте поверхность.
Выпекайте примерно 25–30 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить сухой.
Достаньте бисквит, дайте ему немного остыть, затем извлеките из формы.
Полностью остудите и разрежьте длинным ножом на три одинаковых коржа.
Если бисквит получился слишком высоким, сначала охладите его в течение нескольких часов — так разрезать его будет значительно проще.
Как сделать нежный карамельный крем
Охлаждённые сливки перелейте в глубокую миску.
Добавьте сахарную пудру и взбейте до мягких устойчивых пиков.
В отдельной ёмкости соедините сливочный сыр и варёную сгущёнку.
Перемешайте миксером на небольшой скорости до однородности.
В несколько приёмов добавьте взбитые сливки к сырной массе.
Осторожно перемешайте лопаткой, чтобы сохранить воздушность крема.
Готовая масса должна быть достаточно плотной, чтобы удерживать форму между коржами.
Как собрать торт «Карамельная нежность»
Смешайте молоко с сахаром для пропитки.
Положите первый бисквитный корж на плоскую тарелку или подложку.
Слегка пропитайте его молоком с помощью кулинарной кисточки.
Распределите примерно треть карамельного крема.
Сверху нанесите тонкий слой карамельного соуса.
Накройте вторым коржом и повторите действия.
Установите третий корж и распределите оставшийся крем по поверхности и бокам торта.
Уберите десерт в холодильник минимум на 4–5 часов, а лучше на всю ночь.
Перед подачей украсьте измельчёнными грецкими орехами, карамельным соусом и стружкой белого шоколада.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не наносите слишком много пропитки. Бисквит должен стать мягким, но не мокрым. Также следите за температурой ингредиентов для крема: сливки должны быть хорошо охлаждёнными, а творожный сыр — достаточно плотным. Тогда начинка получится воздушной и не будет вытекать между коржами.
Как приготовить карамельный соус самостоятельно
Если готового соуса нет, его можно сделать дома.
Для этого понадобятся:
сахар — 100 г;
сливочное масло — 40 г;
сливки жирностью 20–30% — 80 мл;
соль — небольшая щепотка.
Всыпьте сахар в сотейник с толстым дном и нагревайте на среднем огне до растворения и появления янтарного оттенка. Не перемешивайте металлической ложкой, а аккуратно покачивайте посуду.
Добавьте сливочное масло и осторожно перемешайте.
Затем небольшими порциями влейте предварительно подогретые сливки, постоянно помешивая. Смесь будет активно кипеть, поэтому действуйте аккуратно.
Добавьте щепотку соли и прогрейте соус ещё минуту. Полностью остудите перед использованием.
Готовую карамель можно хранить в холодильнике в закрытой банке.
Как сделать торт особенно красивым
Для Дня матери подойдёт нежное оформление без большого количества кондитерского декора.
Покройте поверхность торта тонким слоем крема, а сверху нарисуйте карамельным соусом несколько плавных линий.
По краям распределите измельчённые орехи, а в центре выложите небольшую композицию из белого шоколада.
Можно также украсить десерт свежей клубникой или малиной. Ягоды добавят яркий цвет и приятную кислинку, которая хорошо сочетается с карамелью.
Если хочется сделать подарок особенно личным, дополните торт небольшой шоколадной табличкой с поздравлением.
Можно ли приготовить торт заранее
Да, этот десерт даже выигрывает от предварительного приготовления.
Лучше всего испечь бисквит накануне, полностью остудить, завернуть в пищевую плёнку и убрать в холодильник.
Крем можно приготовить непосредственно перед сборкой.
Готовый торт храните в закрытой коробке в холодильнике при температуре не выше +4 °C. Оптимально подать его в течение 1–2 дней.
Карамельный соус и декоративные элементы лучше добавлять непосредственно перед праздничным чаепитием.
Торт «Карамельная нежность» — хороший способ порадовать маму домашним десертом, не тратя весь день на сложную выпечку. Мягкий бисквит, воздушный сливочный крем и сладкая карамель создают гармоничное сочетание, а красивое оформление превращает простой домашний торт в праздничное угощение, приготовленное с заботой.
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