На День матери приготовлю торт «Карамельная нежность»: рецепт без сложных коржей, который под силу даже новичку

На День матери хочется приготовить что-то особенное, но не обязательно проводить полдня на кухне, выпекая сложные коржи. Торт «Карамельная нежность» — отличный вариант для домашнего праздника. В его основе мягкие бисквитные коржи, нежный сливочный крем и густая карамельная прослойка с приятным сливочным вкусом.

Главное преимущество рецепта — простота. Тесто готовится из доступных продуктов, а для крема не понадобятся сложные кондитерские приёмы. Даже если раньше домашние торты не получались, с этим десертом справиться гораздо проще.

Какие продукты понадобятся

На торт диаметром 18–20 см.

Для бисквита:

яйца — 4 шт.;

пшеничная мука — 130 г;

сахар — 120 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка.

Для карамельного крема:

сливки жирностью 33–35% — 250 мл;

сливочный творожный сыр — 250 г;

варёная сгущёнка — 180 г;

сахарная пудра — 30 г.

Для пропитки:

молоко — 100 мл;

сахар — 1 ч. л.

Для украшения:

грецкие орехи — 50 г;

карамельный соус — 2 ст. л.;

белый шоколад — 30 г по желанию.

Как приготовить простые бисквитные коржи

Разогрейте духовку до 180 °C. Яйца заранее достаньте из холодильника, чтобы они немного согрелись. В глубокой миске соедините яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбивайте миксером около 7–10 минут, пока масса не станет светлой, пышной и увеличится в объёме. Просейте муку вместе с разрыхлителем. В несколько приёмов добавьте сухие ингредиенты к яичной массе, осторожно перемешивая лопаткой снизу вверх. Застелите дно разъёмной формы диаметром 18–20 см пергаментом. Вылейте тесто и разровняйте поверхность. Выпекайте примерно 25–30 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить сухой. Достаньте бисквит, дайте ему немного остыть, затем извлеките из формы. Полностью остудите и разрежьте длинным ножом на три одинаковых коржа.

Если бисквит получился слишком высоким, сначала охладите его в течение нескольких часов — так разрезать его будет значительно проще.

Как сделать нежный карамельный крем

Охлаждённые сливки перелейте в глубокую миску. Добавьте сахарную пудру и взбейте до мягких устойчивых пиков. В отдельной ёмкости соедините сливочный сыр и варёную сгущёнку. Перемешайте миксером на небольшой скорости до однородности. В несколько приёмов добавьте взбитые сливки к сырной массе. Осторожно перемешайте лопаткой, чтобы сохранить воздушность крема.

Готовая масса должна быть достаточно плотной, чтобы удерживать форму между коржами.

Как собрать торт «Карамельная нежность»

Смешайте молоко с сахаром для пропитки. Положите первый бисквитный корж на плоскую тарелку или подложку. Слегка пропитайте его молоком с помощью кулинарной кисточки. Распределите примерно треть карамельного крема. Сверху нанесите тонкий слой карамельного соуса. Накройте вторым коржом и повторите действия. Установите третий корж и распределите оставшийся крем по поверхности и бокам торта. Уберите десерт в холодильник минимум на 4–5 часов, а лучше на всю ночь. Перед подачей украсьте измельчёнными грецкими орехами, карамельным соусом и стружкой белого шоколада.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не наносите слишком много пропитки. Бисквит должен стать мягким, но не мокрым. Также следите за температурой ингредиентов для крема: сливки должны быть хорошо охлаждёнными, а творожный сыр — достаточно плотным. Тогда начинка получится воздушной и не будет вытекать между коржами.

Как приготовить карамельный соус самостоятельно

Если готового соуса нет, его можно сделать дома.

Для этого понадобятся:

сахар — 100 г;

сливочное масло — 40 г;

сливки жирностью 20–30% — 80 мл;

соль — небольшая щепотка.

Всыпьте сахар в сотейник с толстым дном и нагревайте на среднем огне до растворения и появления янтарного оттенка. Не перемешивайте металлической ложкой, а аккуратно покачивайте посуду.

Добавьте сливочное масло и осторожно перемешайте.

Затем небольшими порциями влейте предварительно подогретые сливки, постоянно помешивая. Смесь будет активно кипеть, поэтому действуйте аккуратно.

Добавьте щепотку соли и прогрейте соус ещё минуту. Полностью остудите перед использованием.

Готовую карамель можно хранить в холодильнике в закрытой банке.

Как сделать торт особенно красивым

Для Дня матери подойдёт нежное оформление без большого количества кондитерского декора.

Покройте поверхность торта тонким слоем крема, а сверху нарисуйте карамельным соусом несколько плавных линий.

По краям распределите измельчённые орехи, а в центре выложите небольшую композицию из белого шоколада.

Можно также украсить десерт свежей клубникой или малиной. Ягоды добавят яркий цвет и приятную кислинку, которая хорошо сочетается с карамелью.

Если хочется сделать подарок особенно личным, дополните торт небольшой шоколадной табличкой с поздравлением.

Можно ли приготовить торт заранее

Да, этот десерт даже выигрывает от предварительного приготовления.

Лучше всего испечь бисквит накануне, полностью остудить, завернуть в пищевую плёнку и убрать в холодильник.

Крем можно приготовить непосредственно перед сборкой.

Готовый торт храните в закрытой коробке в холодильнике при температуре не выше +4 °C. Оптимально подать его в течение 1–2 дней.

Карамельный соус и декоративные элементы лучше добавлять непосредственно перед праздничным чаепитием.

Торт «Карамельная нежность» — хороший способ порадовать маму домашним десертом, не тратя весь день на сложную выпечку. Мягкий бисквит, воздушный сливочный крем и сладкая карамель создают гармоничное сочетание, а красивое оформление превращает простой домашний торт в праздничное угощение, приготовленное с заботой.

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