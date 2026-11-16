Новости Татарстана

Подъезд к деревне Ялтау под Лениногорском стал новым асфальтовым

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Лениногорском районе Татарстана завершился капитальный ремонт подъезда к деревне Ялтау. Работы велись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», протяженность обновленного участка составила два километра, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Подрядчик — ООО «Татнефтедор» — уложил подстилающий слой из песчано-гравийной смеси и основание из щебеночно-песчаной смеси. Дорожное покрытие площадью более 14 тысяч квадратных метров выполнено в два слоя: нижний — из асфальтобетонной смеси А22 Нл, верхний — из А16Вл.

Особое внимание уделили безопасности: укреплены присыпные обочины, обустроены пересечения и примыкания, появился тротуар. Также на объекте возвели железобетонную трубу и переустроили надземный газопровод и кабель связи. В министерстве отметили, что комплексное обустройство дороги полностью завершено.

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