Из обычного молока готовлю нежный десерт с карамельной корочкой: рецепт, который стоит попробовать ко Дню матери

Обычное молоко можно превратить в изысканный десерт с нежной кремовой серединой и тонкой хрустящей карамельной корочкой. По текстуре он напоминает знаменитый французский крем-брюле, но готовится из простых продуктов, которые найдутся практически в каждом холодильнике.

Такое лакомство станет приятным сюрпризом ко Дню матери. Нежный ванильный крем буквально тает во рту, а карамелизированный сахар сверху приятно хрустит при каждом кусочке. При этом сложные кондитерские навыки не понадобятся.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

молоко — 500 мл;

яичные желтки — 4 шт.;

сахар — 100 г;

кукурузный крахмал — 35 г;

сливочное масло — 30 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

сахар для карамельной корочки — 4 ст. л.

Лучше использовать молоко жирностью 3,2%. Оно придаст десерту более насыщенный сливочный вкус.

Как приготовить нежный молочный десерт

Отлейте примерно 100 мл холодного молока в отдельную миску. Добавьте к нему яичные желтки, кукурузный крахмал и половину сахара. Тщательно перемешайте венчиком, чтобы не осталось комочков. Оставшееся молоко перелейте в сотейник, добавьте оставшийся сахар и ванильный сахар. Поставьте на небольшой огонь и доведите почти до кипения, периодически помешивая. Тонкой струйкой влейте немного горячего молока в желтковую смесь, постоянно перемешивая. Перелейте полученную массу обратно в сотейник. Готовьте на небольшом огне, непрерывно помешивая венчиком, пока крем не загустеет. Обычно на это требуется 3–5 минут. Снимите сотейник с плиты, добавьте сливочное масло и перемешайте до однородности. Разлейте горячий крем по небольшим жаропрочным формочкам или креманкам, подходящим для нагрева. Накройте поверхность пищевой плёнкой в контакт, чтобы не образовалась плотная корочка. Дайте десерту остыть, затем уберите в холодильник минимум на 3 часа. Перед подачей снимите плёнку, равномерно насыпьте сверху тонкий слой сахара. Карамелизируйте сахар кулинарной горелкой до образования золотистой хрустящей корочки.

Если горелки нет, можно использовать духовку с режимом гриля: поставьте формочки на верхний уровень на 1–3 минуты, постоянно контролируя поверхность. Сам десерт перед этим должен быть хорошо охлаждён.

Почему десерт получается таким нежным

Секрет заключается в сочетании молока, яичных желтков и крахмала.

Желтки придают крему насыщенный вкус, а крахмал помогает ему загустеть и сохранять форму после охлаждения.

Сливочное масло делает текстуру более мягкой и добавляет сливочный аромат.

При этом важно не перегревать крем после добавления желтков: его нужно постоянно перемешивать, чтобы масса загустела равномерно и не образовались комочки.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не карамелизируйте сахар заранее. Хрустящая корочка лучше всего получается непосредственно перед подачей. Если сделать её за несколько часов, сахар начнёт впитывать влагу из крема и потеряет характерный хруст.

Как сделать идеальную карамельную корочку

Для красивой поверхности важно распределить сахар равномерно и не насыпать слишком толстый слой.

Лучше использовать мелкий белый сахар. Он быстрее плавится и образует тонкую золотистую карамель.

Если есть кулинарная горелка, держите её на небольшом расстоянии от поверхности и постоянно перемещайте пламя.

Сахар должен расплавиться и приобрести янтарный оттенок, но не стать тёмно-коричневым. Иначе появится выраженная горечь.

После карамелизации оставьте десерт на минуту, чтобы корочка затвердела.

Чем можно разнообразить вкус

Ванильный крем легко дополнить другими ароматами.

Для цитрусовой нотки добавьте немного апельсиновой цедры во время нагревания молока.

Любителям шоколада понравится вариант с небольшим количеством растопленного белого шоколада.

Можно также добавить щепотку корицы или кардамона.

А если хочется сделать десерт особенно праздничным, положите на дно формочек несколько ягод малины или клубники перед добавлением крема.

Как красиво подать десерт ко Дню матери

Лучше всего молочный десерт смотрится в небольших керамических формочках или прозрачных креманках.

Белоснежная кремовая основа и золотистая карамель создают красивый контраст.

Для украшения можно использовать свежие ягоды, листочки мяты или тонкую стружку белого шоколада.

Если хочется сделать подачу особенно нарядной, поставьте каждую формочку на небольшую тарелку и дополните её несколькими ягодами.

Можно ли приготовить заранее

Основу десерта удобно сделать вечером накануне праздника.

После полного охлаждения храните формочки в холодильнике под плёнкой при температуре не выше +4 °C.

Карамельную корочку создавайте непосредственно перед подачей. Так она останется хрустящей и не размокнет.

Готовый молочный крем желательно употребить в течение 2–3 дней.

Нежный молочный десерт с карамельной корочкой — простой способ порадовать маму домашним угощением, которое выглядит как ресторанный десерт. Всего несколько доступных ингредиентов превращаются в сливочный ванильный крем с золотистой хрустящей поверхностью. А возможность приготовить основу заранее позволяет спокойно подготовиться к праздничному чаепитию.

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