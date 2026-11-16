Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил молочный комбинат «Эдельвейс» АО «Логика молока» в Казани. Он осмотрел производственные линии, пообщался с коллективом и дал старт работе нового цеха по выпуску сухого обезжиренного молока, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В поездке участвовали министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, мэр Казани Ильсур Метшин и гендиректор предприятия Якуб Закриев. Предприятие, построенное в 2004 году, перерабатывает 280 тонн сырого молока в сутки и выпускает пастеризованное молоко, сметану, сливки и детскую продукцию. Поставки идут по всей России, а также в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Грузию, Азербайджан и Армению.

Строительство цеха сухого обезжиренного молока началось в 2024 году. Его мощность — 100 тонн молока в сутки, годовой объем выпуска превысит 3 тыс. тонн. Инвестиции в проект составили около 1 млрд рублей. Во время визита также прошла отгрузка продуктовых наборов для благотворительного фонда «Добрая Казань» — их передадут многодетным семьям.

Минниханов и Закриев обсудили планы развития комбината. В 2027–2028 годах в предприятие вложат почти 2 млрд рублей: средства направят на замену линии для востребованных молочных продуктов и детского питания, установку коллаборативных роботов и модернизацию оборудования.