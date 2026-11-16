Участники международного молодежного лагеря «Друзья» в Абу-Даби не только знакомятся с культурой Эмиратов, но и разрабатывают инициативы для последующей реализации в республике. Ключевым событием программы стало посещение Гуманитарного университета имени Мухаммеда бен Заида, где делегация представила культуру и традиции Татарстана ректору Халифе Мубараку Аль Дахери и почетным гостям.

Как отметила председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова, главная задача поездки — помочь школьникам подготовить конкретные проекты, которые они смогут применить в школах, молодежных объединениях, культурных и волонтерских инициативах. Лагерь проходит с 12 по 19 ноября, в делегацию вошли 78 человек, включая подростков от 14 до 17 лет. Организатором выступает Министерство по делам молодежи Татарстана при поддержке Академии молодежной дипломатии и «Движения первых».

Образовательная программа сочетается с культурным обменом: в Русской школе Абу-Даби имени Примакова участники провели Сабантуй, угостив гостей чак-чаком. Делегация также посетила фестиваль шейха Заида, Лувр Абу-Даби и Музей естественной истории. Отдельный блок посвящен международному сотрудничеству — школьники встретились с атташе посольства России в ОАЭ Владимиром Красноперовым и торгово-экономическим представителем Татарстана в Дубае Тимуром Хайрутдиновым. Полученные знания подростки используют при подготовке инициатив в сфере культуры, спорта, медиа, экологии и добровольчества, направленных на развитие связей между Татарстаном и ОАЭ.