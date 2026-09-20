Технологии

Huawei анонсировала Qingyun L420z с OLED-экраном и автономностью до 14 часов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Компания Huawei анонсировала ноутбук Qingyun L420z. Устройство позиционируется как альтернатива Apple MacBook Neo, а стоимость производитель пока не раскрыл. Сведения об анонсе приводит портал Togliatti24.

Экран у модели OLED, сенсорный: диагональ 14,2 дюйма, разрешение 2880×1920 пикселей, яркость до 450 нит. Корпус выполнен в цвете Space Gray, габариты — 312,6×226,8×14,5 мм, вес — 1,32 кг.

Покупатели смогут выбрать между операционными системами Galaxy Kylin OS V10 и Tongxin OS V20. Модель процессора не раскрыта. В ноутбуке установлены память LPDDR5x и SSD-накопитель.

Ёмкость аккумулятора — 70 Вт·ч, автономность достигает 14 часов. Быстрая зарядка восстанавливает до 25% за 15 минут. Есть поддержка Wi-Fi на 2,5 ГГц и 5 ГГц, Bluetooth 5.2, а также два динамика и микрофоны. Цену объявят позже.

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