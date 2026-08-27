Технологии

Облачный сервис VK Play получил конфигуратор геймпада

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В облачном сервисе VK Play заработал конфигуратор геймпада. Инструмент уже доступен пользователям и позволяет настраивать управление по своему вкусу, сообщили в компании. Сейчас доступна базовая настройка контроллера. Разработчики обещают расширить набор элементов управления: в будущих обновлениях появятся клавиши перемещения, функциональные кнопки и инструменты для эмуляции мыши. Генеральный директор VK Play Александр Михеев отметил, что запуск конфигуратора — шаг к персонализации интерфейса. Нововведение рассчитано на игроков, использующих облачные технологии и желающих адаптировать управление под конкретные игры. Сроки появления новых функций пока не раскрыты.

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