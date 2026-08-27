Китай запустил 53 центра для обучения роботов-гуманоидов

Китай создал сеть из 53 центров, в которых человекоподобные роботы осваивают повседневные навыки, копируя движения людей. Ещё 34 объекта либо строятся, либо находятся в планах, сообщает издание «Экспресс Вести» со ссылкой на материал от 27 августа.

Методика обучения построена на повторении действий: сотрудники в сенсорных перчатках выполняют обычные задачи, а машины фиксируют и воспроизводят движения. Самый масштабный центр работает в Шанхае и рассчитан на тысячу гуманоидов одновременно. В программу вовлечены и частные компании — маркетплейс JD анонсировал проект, в котором участвуют сто тысяч его сотрудников, снабжённых датчиками и гарнитурами.

В отличие от чат-ботов, которым хватает текстовых массивов из интернета, роботов нужно обучать взаимодействию с физическим миром почти с нуля. Финансирование в основном обеспечивает государство: 80 процентов центров получают господдержку.

До массового коммерческого применения гуманоидов, по оценкам, ещё далеко: рентабельный рынок вряд ли появится раньше конца десятилетия. В текущем году китайские компании, вероятно, реализуют около 50 тысяч таких роботов — более чем втрое больше, чем годом ранее.