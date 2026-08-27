На независимых АЗС Свердловской области бензин подорожал до 130 рублей

В Свердловской области на независимых заправках отдельные марки бензина подорожали до 130 рублей за литр. В Нижнем Тагиле автомобилисты часами стоят в очередях, часть станций закрылась, на других отпускают только дизель.

По данным местных СМИ, утром 27 августа очереди образовались на Серовском тракте и у АЗС «Роснефти» возле ТЦ «МЕГА». На ГГМ топливо отпускали почти без перерыва, но ожидание заправки занимало несколько часов. В Екатеринбурге, по информации сервиса «ГдеБЕНЗ», бензина не было примерно на 12 заправках, часть станций не работала.

Власти региона на совещании у заместителя губернатора Сергея Швиндта заявили, что поставки бензина и дизеля идут в штатном режиме, а отгрузки не снизились. По данным департамента информационной политики, за последние две недели топливо доставили более чем в 20 населённых пунктов, включая Гари, Лобву, Краснотурьинск и Ивдель.

Муниципалитетам рекомендовано еженедельно сообщать поставщикам о потребности и фактических остатках топлива. Это позволяет компаниям заранее планировать объёмы и маршруты доставки с учётом особенностей каждого посёлка.