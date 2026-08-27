Экономика

На независимых АЗС Свердловской области бензин подорожал до 130 рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Свердловской области обострилась ситуация с б...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В Свердловской области на независимых заправках отдельные марки бензина подорожали до 130 рублей за литр. В Нижнем Тагиле автомобилисты часами стоят в очередях, часть станций закрылась, на других отпускают только дизель.

По данным местных СМИ, утром 27 августа очереди образовались на Серовском тракте и у АЗС «Роснефти» возле ТЦ «МЕГА». На ГГМ топливо отпускали почти без перерыва, но ожидание заправки занимало несколько часов. В Екатеринбурге, по информации сервиса «ГдеБЕНЗ», бензина не было примерно на 12 заправках, часть станций не работала.

Власти региона на совещании у заместителя губернатора Сергея Швиндта заявили, что поставки бензина и дизеля идут в штатном режиме, а отгрузки не снизились. По данным департамента информационной политики, за последние две недели топливо доставили более чем в 20 населённых пунктов, включая Гари, Лобву, Краснотурьинск и Ивдель.

Муниципалитетам рекомендовано еженедельно сообщать поставщикам о потребности и фактических остатках топлива. Это позволяет компаниям заранее планировать объёмы и маршруты доставки с учётом особенностей каждого посёлка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

18 часов назад

Пирог в духовке поднимается идеально, а потом резко опадает: одно действие портит всю выпечку

Интересное в Казани

час назад

Красивый профиль не главное: как в Казани выбирают хирурга для подтяжки лица

как избавиться от тараканов в квартире если они во всем доме

Кулинария

день назад

Рыба разваливается при первом переворачивании: одна ошибка лишает ее красивой корочки

Интересное в Казани

3 дня назад

130 лет российскому автомобилю: как новый кроссовер готовят к казанским зимам и дорогам

вертикальное озеленение екатеринбург в Екатеринбурге

Технологии

день назад

Somnia Lab показал интимного робота Love Machine и анонсировал предзаказы

Кулинария

7 часов назад

Лаваш режу ножницами прямо в яйца: через 10 минут никто уже не вспоминает про бутерброды

Кулинария

день назад

Вчерашнее пюре не разогреваю: добавляю начинку и жарю картофельные пирожки без теста

Технологии

23 часа назад

На рендерах показали юбилейный iPhone к 20-летию серии

Кулинария

9 часов назад

Баклажан отправляю в духовку целиком: самое интересное начинается, когда разрезаю его пополам
Новости Татарстана
2 часа назад

Минэкологии РТ планирует открыть пункты приема шин по всей республике

В Татарстане за полгода собрали более 430 тонн ...

Кулинария

6 секунд назад

Фарш тонко размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное

Интересное в Казани

3 часа назад

Вместо скучных уроков профориентации: как школьники в Иннополисе знакомятся с IT через роботов и реальные проекты

Технологии

час назад

Альфа-Банк запустит лабораторию роботизации в IV квартале 2026 года

Новости Татарстана

час назад

Погода снизила количество укусов клещей в Татарстане этим летом
Казанцы стали чаще тренироваться дома: спрос на...
Новости Казани
2 часа назад

Казанцы стали чаще тренироваться дома: спрос на приложения вырос вдвое

Кулинария

час назад

Яблоки сначала отправляю на сковороду и только потом добавляю тесто: пирог получается без духовки

Технологии

час назад

Облачный сервис VK Play получил конфигуратор геймпада

Кулинария

2 часа назад

Вчерашнюю картошку раздавливаю стаканом: 20 минут в духовке — и гарнир уже не узнать
Жители Татарстана летом заинтересовались новым ...
Новости России
6 дней назад

Жители Татарстана летом заинтересовались новым жильем