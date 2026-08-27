Экопоказатели на казанских улицах начнут транслировать в прямом эфире

На улице Павлюхина, одной из самых загруженных магистралей Казани, появится цветное табло с данными о состоянии воздуха. Трансляция будет идти в реальном времени, чтобы каждый прохожий видел экологическую обстановку прямо на улице.

Минэкологии республики решило модернизировать автоматическую станцию контроля. Глава ведомства Азат Зиганшин рассказал, что экран установят уже в этом году. Проект реализуют вместе с компанией «Лига», давним партнером министерства.

Сейчас в Татарстане круглосуточно работают 17 государственных и 14 заводских станций контроля воздуха. Их показания доступны онлайн на геопортале «Экокарта РТ». Новый уличный экран сделает данные открытыми даже для тех, кто не хочет заходить в интернет.