Новости Казани

Экопоказатели на казанских улицах начнут транслировать в прямом эфире

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
На улице Павлюхина в Казани появится табло с да...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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На улице Павлюхина, одной из самых загруженных магистралей Казани, появится цветное табло с данными о состоянии воздуха. Трансляция будет идти в реальном времени, чтобы каждый прохожий видел экологическую обстановку прямо на улице.

Минэкологии республики решило модернизировать автоматическую станцию контроля. Глава ведомства Азат Зиганшин рассказал, что экран установят уже в этом году. Проект реализуют вместе с компанией «Лига», давним партнером министерства.

Сейчас в Татарстане круглосуточно работают 17 государственных и 14 заводских станций контроля воздуха. Их показания доступны онлайн на геопортале «Экокарта РТ». Новый уличный экран сделает данные открытыми даже для тех, кто не хочет заходить в интернет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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