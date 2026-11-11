Крупный пожар на складе в Дербышках потушен

В поселке Дербышки на улице Поперечно-Ноксинской произошел крупный пожар на складе. Огонь охватил здание и открытую площадку, где горели автомобильные покрышки. По данным ГУ МЧС России по РТ, внутри складского помещения пламя бушевало на площади 1,6 тысячи квадратных метров, а на открытой территории — еще на 800 квадратных метрах. Суммарная площадь возгорания превысила 2 тысячи квадратных метров.

Сейчас угроза распространения огня устранена. В тушении пожара задействованы 50 сотрудников и 16 единиц техники, к работе также готовится пожарный поезд. Обстоятельства произошедшего уточняются.