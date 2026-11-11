Новости Казани

Дополнительные электрички до аэропорта Казани запустят в дни БРИКС

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

В Казани 11 и 12 ноября будут курсировать дополнительные пригородные поезда до аэропорта. Это связано с проведением Международной строительной недели БРИКС, сообщили в пресс-службе АО «Содружество».

11 ноября дополнительный дневной поезд отправится со станции «Казань» в 14:30, обратно — в 15:10. В оба дня также назначены вечерние рейсы: из Казани в 17:35 с прибытием в аэропорт в 18:02, обратно — в 18:50, прибытие в столицу Татарстана в 19:20.

Все дополнительные электрички будут следовать без промежуточных остановок.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

4 часа назад

Священник назвал грехи, грозящие человеку утратой Божьего прощения

Интересное в Казани

5 часов назад

«Нам нужно до обеда»: рассказываем, что стоит за спешкой на поминках в Казани и как её избежать

жуки вонючки в квартире как избавиться

Не у нас

день назад

Круговой: не удивился, что Глушенкова не вызвали в сборную РФ

Польза

2 дня назад

ВТБ: выдачи ипотеки в России за 10 месяцев выросли на 23%

оштукатуривание стен цена за м2 в Москве

Кулинария

день назад

Татары готовят этот пирог с мясом и картошкой: зур бэлиш получается сочным под румяной корочкой

Кулинария

день назад

Польский суп журек готовят на ржаной закваске: необычная кислинка делает вкус совершенно особенным

Не у нас

4 часа назад

Иванов: что бывает, если верующий обошел службу, но подал записку

Кулинария

день назад

Смешиваю кукурузную муку с сыром и жарю: грузинские чвиштари хрустят, а внутри тянется начинка

Кулинария

день назад

Макароны можно не варить в кастрюле: итальянский метод приготовления прямо в соусе делает вкус насыщеннее
Новости Татарстана
день назад

Мокрый снег и до +4 градусов: прогноз погоды в Татарстане на сегодня

Сегодня в Татарстане облачно с прояснениями, ме...

Новости Казани

22 минуты назад

Дополнительные электрички до аэропорта Казани запустят в дни БРИКС

Гид по Казани

3 часа назад

От консультации до представительства в суде: юристы Казани

Новости Казани

53 минуты назад

Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Казани

Кулинария

час назад

Поляки делают из картошки необычные клёцки: маленькая хитрость помогает удерживать больше соуса
В креативном кластере «Адонис» пройдет вязаный ...
Польза
40 минут назад

В креативном кластере «Адонис» пройдет вязаный маркет Open Space Market

Новости Татарстана

час назад

Рыночная ипотека на новостройки в Татарстане набирает популярность

Новости Татарстана

час назад

Татарстан готовит заявку на геопарк под эгидой ЮНЕСКО

Новости Казани

2 часа назад

Минниханов встретился с главой «ВодоходЪ» и обсудил круизные маршруты из Казани
Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре:...
Гид по районам
5 дней назад

Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре: структурные сдвиги на фоне изменений в «Семейной ипотеке»