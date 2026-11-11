Дополнительные электрички до аэропорта Казани запустят в дни БРИКС

В Казани 11 и 12 ноября будут курсировать дополнительные пригородные поезда до аэропорта. Это связано с проведением Международной строительной недели БРИКС, сообщили в пресс-службе АО «Содружество».

11 ноября дополнительный дневной поезд отправится со станции «Казань» в 14:30, обратно — в 15:10. В оба дня также назначены вечерние рейсы: из Казани в 17:35 с прибытием в аэропорт в 18:02, обратно — в 18:50, прибытие в столицу Татарстана в 19:20.

Все дополнительные электрички будут следовать без промежуточных остановок.