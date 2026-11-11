Новости Татарстана

Рыночная ипотека на новостройки в Татарстане набирает популярность

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Татарстане доля запросов на рыночную ипотеку для покупки новостроек достигла 69,1%. Это значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда интерес к таким программам был заметно ниже.

По данным аналитиков, за год доля запросов на семейную ипотеку в стране снизилась с 41,6% до 25,7%. Это говорит о перераспределении предпочтений заемщиков в пользу рыночных условий кредитования.

Эксперты связывают такую динамику с изменением условий льготных программ и адаптацией рынка к новым реалиям. Жители республики все чаще выбирают стандартные ипотечные продукты, несмотря на более высокие ставки.

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