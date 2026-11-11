Татарстан готовит заявку на геопарк под эгидой ЮНЕСКО

В Татарстане планируют создать геопарк международного значения, который может войти в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Соответствующий проект указа Раиса РТ в настоящее время проходит антикоррупционную проверку, сообщается в документе.

Новая особо охраняемая территория расположится в границах Лениногорского, Альметьевского, Бугульминского, Черемшанского и Сармановского районов. Кабинету Министров республики совместно с ПАО «Татнефть» поручат в течение шести месяцев провести межведомственную инвентаризацию объектов природного, геологического, исторического, археологического, индустриального и культурного значения, а также определить точные границы геопарка с картографическим обоснованием.

Помимо этого, предстоит утвердить наименование геопарка и его правовой режим, сформировать рабочую группу для подготовки номинационного досье и разработать план мероприятий по представлению заявки в ЮНЕСКО. Также будет определен порядок взаимодействия с федеральными органами для возможного софинансирования проекта из бюджета страны.

Инициатива призвана развивать устойчивый туризм, повышать научно-образовательный потенциал региона и укреплять его международный имидж.