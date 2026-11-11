Новости Казани

Минниханов встретился с главой «ВодоходЪ» и обсудил круизные маршруты из Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем совета директоров компании «ВодоходЪ» Виктором Олерским. Переговоры состоялись в Доме правительства РТ, участие в них также приняли мэр Казани Ильсур Метшин и глава минтранса республики Фарит Ханифов, сообщает пресс-служба раиса РТ.

Стороны обсудили развитие речного туризма в регионе и перспективы совместных инфраструктурных проектов. На встрече Олерский представил Минниханову гендиректора компании Ришата Багаутдинова, одного из основателей Volgo-Balt Transport Holding и члена совета директоров «Волжского пароходства». «Ришат Багаутдинов — яркий представитель татарского народа», — отметил Олерский.

«ВодоходЪ» — один из ключевых операторов на Волге и Каме. В навигацию 2026 года компания предлагает из Казани десятки маршрутов в Болгар, Свияжск, Елабугу и Тетюши, а также рейсы до Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда. Олерский возглавляет совет директоров компании с 2019 года, ранее он занимал пост замминистра транспорта РФ и руководителя Росморречфлота.

Накануне в кабмине РТ сообщили об итогах пассажирской навигации: за 10 месяцев 2026 года флот перевез 388 тыс. пассажиров — на 8% больше, чем годом ранее. Коммерческие рейсы выросли на 23,5%, тогда как социальные сократились на 8%. В планах — запуск рейсов в Ульяновск и Чебоксары, продление маршрута до Макарьевского монастыря, а также однодневные поездки в Чистополь и регулярные экскурсии в Елабугу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

3 часа назад

Священник назвал грехи, грозящие человеку утратой Божьего прощения

Интересное в Казани

3 часа назад

«Нам нужно до обеда»: рассказываем, что стоит за спешкой на поминках в Казани и как её избежать

клопы в подъезде что делать

Не у нас

день назад

Учёные сообщили, как прошло вскрытие 400-летнего замка с затонувшего корабля

Интересное в Казани

2 дня назад

Исправляют даже чужие ошибки: как в Казани возвращают волосы, которые не отличить от естественных

монтаж ванной цена за работу в Москве

Не у нас

день назад

Круговой: не удивился, что Глушенкова не вызвали в сборную РФ

Кулинария

день назад

Забытый десерт из ряженки: замораживаю, отцеживаю — получается нежный крем без выпечки

Кулинария

день назад

Татары готовят этот пирог с мясом и картошкой: зур бэлиш получается сочным под румяной корочкой

Кулинария

день назад

Польский суп журек готовят на ржаной закваске: необычная кислинка делает вкус совершенно особенным

Не у нас

3 часа назад

Иванов: что бывает, если верующий обошел службу, но подал записку
Новости Татарстана
день назад

Мокрый снег и до +4 градусов: прогноз погоды в Татарстане на сегодня

Сегодня в Татарстане облачно с прояснениями, ме...

Новости Татарстана

23 минуты назад

Татарстан готовит заявку на геопарк под эгидой ЮНЕСКО

Польза

4 минуты назад

Перед Новым годом банки увеличивают доходность краткосрочных вкладов

Кулинария

час назад

Вместо яичницы готовлю турецкий менемен: помидоры и перец делают завтрак сочным и ароматным

Новости Татарстана

2 часа назад

В Альметьевске мужчина погиб под обрушившейся плитой
ВТБ: семейная ипотека «переезжает» в регионы
Польза
17 часов назад

ВТБ: семейная ипотека «переезжает» в регионы

Не у нас

2 часа назад

Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной РФ перед игрой с Узбекистаном

Не у нас

2 часа назад

В МГУ проводят противоэпидемические мероприятия из-за кори у студента

Не у нас

2 часа назад

Липецкий банкрот после поездок на Мальдивы попал в суд
Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре:...
Гид по районам
5 дней назад

Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре: структурные сдвиги на фоне изменений в «Семейной ипотеке»