Минниханов встретился с главой «ВодоходЪ» и обсудил круизные маршруты из Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем совета директоров компании «ВодоходЪ» Виктором Олерским. Переговоры состоялись в Доме правительства РТ, участие в них также приняли мэр Казани Ильсур Метшин и глава минтранса республики Фарит Ханифов, сообщает пресс-служба раиса РТ.

Стороны обсудили развитие речного туризма в регионе и перспективы совместных инфраструктурных проектов. На встрече Олерский представил Минниханову гендиректора компании Ришата Багаутдинова, одного из основателей Volgo-Balt Transport Holding и члена совета директоров «Волжского пароходства». «Ришат Багаутдинов — яркий представитель татарского народа», — отметил Олерский.

«ВодоходЪ» — один из ключевых операторов на Волге и Каме. В навигацию 2026 года компания предлагает из Казани десятки маршрутов в Болгар, Свияжск, Елабугу и Тетюши, а также рейсы до Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда. Олерский возглавляет совет директоров компании с 2019 года, ранее он занимал пост замминистра транспорта РФ и руководителя Росморречфлота.

Накануне в кабмине РТ сообщили об итогах пассажирской навигации: за 10 месяцев 2026 года флот перевез 388 тыс. пассажиров — на 8% больше, чем годом ранее. Коммерческие рейсы выросли на 23,5%, тогда как социальные сократились на 8%. В планах — запуск рейсов в Ульяновск и Чебоксары, продление маршрута до Макарьевского монастыря, а также однодневные поездки в Чистополь и регулярные экскурсии в Елабугу.