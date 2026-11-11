Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Казани

Самую высокооплачиваемую вакансию ноября в Казани предлагают детскому врачу ультразвуковой диагностики. Специалисту готовы платить от 150 до 200 тысяч рублей. Это следует из данных исследования сервиса SuperJob, с которыми ознакомился «Татар-информ».

Вторую строчку рейтинга заняла вакансия аналитика «1С» с зарплатой от 140 тысяч рублей, работодатель также обещает премии. На третьем месте — руководитель IT-проектов в одной из ведущих телекоммуникационных компаний Татарстана, которому предлагают 124 тысячи рублей в месяц плюс премиальные выплаты.

В пятерку также вошли региональный менеджер по продажам цифровых услуг с зарплатой от 120 тысяч рублей и руководитель SMM, которому готовы платить от 104 до 174 тысяч рублей.

По данным SuperJob, в ноябрьские рейтинги зарплатных предложений в крупнейших городах России чаще всего попадают вакансии врачей. Работодатели также ищут инженеров, квалифицированных рабочих, водителей и специалистов в сфере продаж, промышленности, строительства и IT.