Итальянцы тушат капусту с фасолью: из двух простых продуктов получается густое и сытное блюдо

В итальянской домашней кухне капусту часто соединяют с белой фасолью, чесноком и оливковым маслом. При медленном тушении овощи становятся мягкими, а часть фасоли разминается и превращает жидкость в густой соус. Получается сытное блюдо, для которого не нужны ни мясо, ни сливки.

Особенно хорошо такое сочетание подходит для прохладной погоды. Капуста придаёт блюду лёгкую сладость, фасоль делает его питательным, а томаты и ароматные травы добавляют насыщенности. По этому принципу можно приготовить домашнее рагу в итальянском стиле всего за полчаса, если использовать готовую фасоль.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

белокочанная капуста — 500 г;

белая фасоль консервированная — 2 банки по 400 г;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

помидоры в собственном соку — 250 г;

оливковое масло — 3 ст. л.;

овощной бульон или вода — 200 мл;

сушёный орегано — ½ ч. л.;

розмарин — 1 небольшая веточка;

соль и чёрный перец — по вкусу;

свежая петрушка — для подачи.

Вместо консервированной фасоли можно взять примерно 450–500 г заранее отваренной. Особенно хорошо подойдёт сорт каннеллини, который часто используют в итальянской кухне.

Как приготовить капусту с фасолью по-итальянски

Тонко нашинкуйте капусту, удалив плотную кочерыжку. Лук нарежьте небольшими кубиками, чеснок измельчите. Разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде или сотейнике. Добавьте лук и обжаривайте 3–4 минуты до мягкости. Положите чеснок и розмарин, прогрейте около 30 секунд. Добавьте капусту и перемешайте с ароматным маслом. Готовьте 5–7 минут на среднем огне, пока капуста немного не уменьшится в объёме. Выложите измельчённые помидоры, добавьте орегано, соль и перец. Влейте бульон, накройте крышкой и тушите 12–15 минут. Промойте консервированную фасоль и добавьте к капусте. Разомните ложкой примерно четверть фасоли прямо в сковороде. Перемешайте и готовьте без крышки ещё 5–7 минут до загустения.

Перед подачей удалите веточку розмарина, посыпьте блюдо петрушкой и добавьте немного оливкового масла.

Почему фасоль делает блюдо густым

Главная хитрость — размять часть готовых бобов.

Белая фасоль содержит крахмал, который при разминании смешивается с жидкостью и помогает создать густую, почти кремовую консистенцию.

При этом оставшиеся бобы сохраняют форму, поэтому блюдо не превращается в однородное пюре.

Такой приём позволяет обойтись без муки, сливок и других загустителей.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не добавляйте всю фасоль в самом начале тушения. Если она уже готовая, длительное нагревание может превратить бобы в кашу. Сначала доведите капусту до мягкости, затем положите фасоль и разомните небольшую часть для густоты. Так рагу получится нежным, но сохранит приятную текстуру.

Какую капусту лучше использовать

Для этого рецепта подойдёт обычная белокочанная капуста. Молодая готовится быстрее и обладает более нежным вкусом.

Зимняя капуста плотнее, поэтому её лучше нарезать тонкой соломкой и тушить немного дольше.

В итальянской кухне также широко используют савойскую капусту, которая отличается мягкими гофрированными листьями.

Если заменить ею белокочанную, блюдо получится особенно нежным.

Можно ли приготовить из сухой фасоли

Да, но её необходимо заранее подготовить.

Замочите сухую фасоль в холодной воде на 8–12 часов, затем слейте воду и отварите бобы в свежей воде до полной мягкости.

В зависимости от сорта и возраста фасоли варка может занять от 50 минут до полутора часов и дольше.

Только после этого добавляйте её к тушёной капусте.

Не стоит класть сырую фасоль сразу в томатный соус: кислая среда может замедлить её размягчение.

Какие специи подходят к капусте и фасоли

Для итальянского вкуса достаточно чеснока, розмарина, орегано и хорошего оливкового масла.

Если хочется лёгкой остроты, добавьте щепотку хлопьев красного перца.

Для более свежего аромата в конце приготовления можно использовать немного лимонной цедры.

Однако слишком много специй добавлять не нужно: капуста и фасоль должны оставаться главными ингредиентами.

Как сделать блюдо ещё сытнее

Если хочется получить не просто овощное рагу, а полноценный обед, добавьте немного отваренной перловки или небольших макарон.

Также можно подать капусту с фасолью на ломтике подсушенного хлеба, натёртого чесноком.

Для более жидкого варианта увеличьте количество бульона до 400–500 мл. Получится густой овощной суп, напоминающий домашние итальянские блюда из бобовых.

С чем подавать

Капуста с фасолью хороша как самостоятельное блюдо, особенно с хрустящим хлебом.

Её можно дополнить свежей зеленью, несколькими каплями лимонного сока или тёртым твёрдым сыром, если не требуется постный вариант.

Подавать лучше горячей, но после небольшого отдыха вкус становится более насыщенным.

Как хранить готовое блюдо

Остывшее рагу переложите в контейнер с крышкой и уберите в холодильник.

Хранить его можно до 3–4 дней.

При повторном разогреве фасоль продолжит впитывать жидкость, поэтому при необходимости добавьте несколько ложек воды или овощного бульона.

Капуста с белой фасолью — простой пример сытной домашней еды в итальянском стиле. Всего два основных продукта, немного томатов, чеснока и трав превращаются в густое ароматное блюдо. А небольшая хитрость с размятой фасолью помогает получить нежный соус без сливок и муки.

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