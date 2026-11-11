Поляки делают из картошки необычные клёцки: маленькая хитрость помогает удерживать больше соуса

В Польше из обычного картофеля готовят клёцки, которые легко узнать по небольшой ямке посередине. Называются они клуски шлёнске (kluski śląskie), или силезские клёцки. Благодаря углублению в каждой клёцке задерживается больше подливы, поэтому блюдо особенно хорошо сочетается с густыми соусами.

Для приготовления нужны всего несколько продуктов: картофель, картофельный крахмал, соль и вода. Клёцки получаются мягкими, упругими и нежными. Их можно подавать вместо привычного картофельного пюре или макарон.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

картофель — 1 кг;

картофельный крахмал — примерно 200–250 г;

соль — 1 ч. л. или по вкусу;

сливочное масло — 30 г для подачи.

Количество крахмала зависит от влажности картофеля. В польской кухне часто используют простой способ определения пропорций, который помогает получить правильную консистенцию теста.

Как приготовить польские картофельные клёцки

Очистите картофель, нарежьте крупными кусочками и отварите в подсоленной воде до мягкости. Полностью слейте воду и верните кастрюлю на выключенную, но ещё тёплую плиту на минуту, чтобы испарилась лишняя влага. Разомните горячий картофель до однородности или пропустите через картофельный пресс. Дайте пюре немного остыть, чтобы с ним было удобно работать. Переложите картофель в миску и разровняйте поверхность. Мысленно разделите массу на четыре равные части. Одну четверть временно выньте. В освободившееся место насыпьте картофельный крахмал вровень с поверхностью картофеля. Верните вынутую четверть и тщательно перемешайте всё вместе с солью. Замесите мягкую однородную массу, которая хорошо держит форму. Скатайте небольшие шарики диаметром около 3–4 см. Пальцем сделайте в центре каждого шарика аккуратное углубление, не продавливая его насквозь. Опускайте клёцки партиями в большую кастрюлю с горячей, слегка подсоленной водой при слабом кипении. Когда клёцки всплывут, варите их ещё примерно 2–3 минуты. Достаньте шумовкой и подавайте с соусом или растопленным сливочным маслом.

Зачем поляки делают ямку в каждой клёцке

Углубление в центре — характерная особенность силезских клёцок.

Оно помогает удерживать соус на поверхности. Когда клёцки поливают густой мясной, грибной или луковой подливой, часть соуса остаётся в небольшой ямке.

Кроме того, углубление позволяет сделать центральную часть клёцки немного тоньше, что способствует более равномерному приготовлению.

Именно эта деталь отличает клуски шлёнске от многих других картофельных изделий.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: используйте для клёцок картофель, который хорошо разваривается, и обязательно удаляйте из него лишнюю влагу. Чем суше пюре, тем легче сформировать аккуратные шарики без добавления большого количества крахмала. А ямку делайте до варки — после приготовления клёцки станут слишком мягкими для формирования.

Почему крахмал отмеряют по правилу четверти

Традиционный способ позволяет обойтись без кухонных весов.

Картофельное пюре разравнивают в миске, убирают четверть массы и заполняют освободившееся место крахмалом.

Так получается приблизительное соотношение трёх частей картофеля к одной части крахмала по объёму.

Это удобно, поскольку картофель может содержать разное количество влаги. Однако при необходимости пропорции всё равно корректируют: тесто должно лепиться, но не быть слишком жёстким.

Нужно ли добавлять яйцо

В распространённом традиционном варианте силезских клёцок яйцо не требуется.

Картофельный крахмал помогает связать массу, благодаря чему шарики сохраняют форму во время варки.

В некоторых домашних рецептах яйцо всё же добавляют, но оно немного меняет текстуру.

Если хочется приготовить клёцки максимально близко к классическому варианту, достаточно картофеля, крахмала и соли.

Почему клёцки разваливаются при варке

Обычно причина заключается в слишком влажном картофельном пюре или недостаточном количестве крахмала.

Также важно не допускать бурного кипения воды. Сильное движение жидкости может повредить нежные заготовки.

Лучше варить клёцки небольшими партиями при слабом кипении и аккуратно перемешивать только в начале, чтобы они не прилипли ко дну.

Если сомневаетесь в консистенции теста, сначала сварите одну пробную клёцку.

С чем подавать польские клёцки

В Польше клуски шлёнске часто подают с густой мясной подливой и тушёной краснокочанной капустой.

Для домашнего ужина подойдёт грибной соус со сметаной или сливками.

Можно приготовить и простой луковый соус: обжарить репчатый лук до золотистого цвета, добавить немного бульона и загустить небольшим количеством крахмала.

Благодаря углублению в центре клёцки хорошо удерживают любую достаточно густую подливу.

Можно ли приготовить клёцки заранее

Сформированные сырые клёцки можно разложить на доске, присыпанной крахмалом, и заморозить.

После замораживания переложите их в пакет или контейнер.

Перед приготовлением размораживать не нужно: опускайте клёцки сразу в горячую воду и варите до готовности, немного увеличив время после всплытия.

Готовые клёцки лучше хранить в холодильнике не дольше 2–3 дней. Разогревать их удобно в горячей воде или на сковороде с небольшим количеством сливочного масла.

Польские клуски шлёнске показывают, как из обычного картофеля можно приготовить необычный гарнир. Нежная текстура, простые ингредиенты и характерная ямка для соуса делают эти клёцки особенно удобными для подачи с подливой. А традиционный способ отмеривания крахмала помогает приготовить их даже без точных весов.

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