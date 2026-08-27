Новости Казани

Ресторан в аэропорту Казани заплатит 20 тысяч за санитарные нарушения

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Ресторан в аэропорту Казани поплатился рублем за небрежность. Арбитражный суд Татарстана назначил заведению штраф в 20 тысяч рублей за нарушение технических регламентов. Проверку инициировала Татарская транспортная прокуратура, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Выяснилось, что в ресторане продавали продукты без маркировки, а температурные условия их хранения не соблюдались. Для еды это критично: без холода и информации о сроках годности она портится и становится опасной для посетителей и работников аэропорта.

Прокуратура потребовала навести порядок, и нарушения устранили. На этом санкции не закончились: Роспотребнадзор оштрафовал еще и должностное лицо предприятия на 5 тысяч рублей — за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к питанию населения. В сумме ресторану и его сотруднику придется заплатить 25 тысяч рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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