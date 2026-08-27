В Казани ищут источники финансирования для рекультивации полигона на Химической

Полигон на улице Химической закрыт, но полностью решить проблему запахов пока не вышло. Республиканские власти сейчас решают, как рекультивировать свалку и где взять на это деньги. Министр экологии Татарстана Азат Зиганшин рассказал журналистам о текущей ситуации.

По его словам, полигон не функционирует, контроль за ним ведется ежесуточно. Специалисты делают расчеты, рассматривают разные технологии восстановления земель. При этом время от времени казанцы все еще жалуются на неприятные запахи — это признают в министерстве.

Впрочем, динамика положительная. Если несколько лет назад в год поступало до 550–700 жалоб, то сейчас — всего 50–60. Зиганшин подчеркнул, что ни одно обращение не остается без внимания: работают автоматические станции контроля воздуха, а передвижные лаборатории выезжают по сигналам, берут пробы и ищут источник превышений.

Когда именно начнется рекультивация и из каких источников ее профинансируют, пока не сообщается. Сейчас продолжается активная работа по определению дальнейшей судьбы полигона.