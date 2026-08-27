В Татарстане в выходные ожидается заметное похолодание

На предстоящих выходных и в начале следующей недели Татарстан ждет заметное похолодание: температура понизится на 4-6 градусов относительно климатической нормы. Такой прогноз дает Гидрометцентр республики.

Сейчас погоду в республике определяет тыловая часть северного циклона. Он приносит холодный воздух с высоких широт. Днем 27 августа воздух прогревался до 15-19 градусов, но кое-где проходили короткие дожди.

Уже в ближайшие сутки циклон уйдет восточнее, а на смену ему придет гребень скандинавского антициклона. Он обеспечит холодную и сухую погоду. Северо-западные ветры продолжат доставлять в регион арктический воздух.

В выходные и в первые дни недели при малооблачном небе ночью будет от 1 до 7 градусов тепла, днем — 12-18 градусов. Осадков не ожидается.

Согласно предварительному прогнозу, во вторник, 1 сентября, из-за близкого атмосферного фронта местами пройдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется до 16-21 градуса.