Котлеты больше не жарю сразу после замешивания фарша: 20 минут меняют их текстуру

Фарш готов, лук нарезан, специи добавлены — кажется, что можно сразу разогревать сковороду. Но небольшая пауза перед жаркой способна заметно изменить результат. Если оставить подготовленный фарш примерно на 15–20 минут в холодильнике, масса становится более однородной, а сформировать аккуратные котлеты проще.

Особенно полезен такой отдых, если в составе есть хлеб или панировочные сухари. Они успевают равномернее впитать влагу, а остальные ингредиенты лучше распределяются по фаршу.

Фаршу полезно немного постоять

После замешивания масса не всегда сразу имеет окончательную консистенцию. Хлеб, сухари и другие добавки продолжают поглощать влагу, поэтому спустя некоторое время фарш может стать плотнее и удобнее для формовки.

При этом оставлять сырое мясо на кухонном столе на 20 минут специально не нужно. Подготовленную массу лучше накрыть и убрать в холодильник. Роспотребнадзор напоминает, что скоропортящиеся продукты требуют соблюдения температурного режима, а мясные блюда необходимо тщательно подвергать термической обработке.

Редактор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Раньше котлеты у меня отправлялись на сковороду буквально через минуту после замешивания фарша. Теперь даю ему постоять в холодильнике минут двадцать. Особенно хорошо это заметно, когда добавляю хлеб: масса становится более собранной, котлеты легче лепятся и меньше норовят развалиться при переворачивании».

Что понадобится для домашних котлет

На 8–10 штук можно взять:

мясной фарш — 500 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

белый хлеб — 70–80 г;

молоко или вода для замачивания хлеба — около 100 мл;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Яйцо добавлять необязательно. Если фарш хорошо держит форму, котлеты способны сохранять её и без него.

Хлеб сначала замачиваем отдельно

Мякиш заливают небольшим количеством воды или молока и дают ему размягчиться. Затем слегка отжимают и соединяют с мясом.

Лук можно очень мелко нарезать, натереть или измельчить другим удобным способом. Все ингредиенты соединяют и тщательно перемешивают до равномерного распределения.

Похожий принцип приготовления домашних котлет встречается и у «Еды»: в мясную основу добавляют размоченный хлеб и лук, после чего формируют изделия и обжаривают их на сковороде.

Теперь нужны те самые 20 минут

Готовый фарш накрывают и ставят в холодильник примерно на 15–20 минут. Держать его значительно дольше ради какого-то особенного эффекта не требуется.

Важно понимать, что эти 20 минут — не волшебный способ сделать любое мясо сочным. Если взять слишком постный фарш и сильно пережарить котлеты, короткий отдых ситуацию не спасёт.

Но пауза помогает массе стабилизироваться. После холодильника она зачастую меньше липнет к рукам и лучше сохраняет заданную форму.

Котлеты не стоит делать слишком тонкими

Руки слегка смачивают холодной водой и формируют одинаковые котлеты. Сильно прижимать и утрамбовывать фарш не нужно.

Сковороду с небольшим количеством масла предварительно разогревают. Котлеты выкладывают так, чтобы между ними оставалось пространство.

Сначала их подрумянивают с одной стороны, затем аккуратно переворачивают. После этого нагрев можно уменьшить и довести середину до полной готовности.

Не проверяйте готовность постоянными проколами

Если каждые несколько минут протыкать котлету ножом или вилкой, часть мясного сока будет вытекать на сковороду. Для переворачивания удобнее использовать лопатку.

Особенно внимательно необходимо относиться к изделиям из куриного и смешанного фарша. Красивая корочка ещё не гарантирует, что мясо полностью приготовилось внутри.

Роскачество рекомендует внимательно относиться к выбору и хранению свежего мяса, поскольку фарш относится к особенно скоропортящимся мясным продуктам. Готовить его желательно вскоре после покупки или размораживания.

Отдых помогает, но сочность зависит не только от него

На результат влияет сразу несколько деталей: состав фарша, количество хлеба и жидкости, температура сковороды и продолжительность приготовления.

Поэтому правило «подождать 20 минут» лучше воспринимать как часть технологии. Замесили фарш, накрыли, ненадолго отправили в холодильник, сформировали котлеты и только затем начали жарить.

Дополнительных действий почти нет, зато масса становится удобнее в работе. А главное — больше не приходится пытаться скрепить слишком мягкие котлеты очередной порцией муки или сухарей непосредственно перед сковородой.

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