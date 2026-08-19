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OpenAI создала версию ChatGPT для подростков

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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OpenAI представила версию ChatGPT для подростков с усиленными мерами безопасности и учебными функциями. Новый режим рассчитан на пользователей от 13 до 17 лет, сообщается в пресс-релизе OpenAI.

В компании заявили, что сервис получил дополнительные механизмы защиты для подростков.

Также в нем предусмотрены функции, которые должны способствовать более разумному использованию искусственного интеллекта.

Отдельно предусмотрены инструменты родительского контроля.

ChatGPT автоматически переводит пользователя в подростковый режим, если при регистрации указан возраст от 13 до 17 лет.

Кроме того, такая версия может включаться, если система определит, что аккаунт принадлежит несовершеннолетнему.

Одной из ключевых функций стал учебный режим.

Он помогает подросткам разбирать задания пошагово, задает наводящие вопросы и поддерживает самостоятельное понимание материала.

Если пользователь пытается получить готовый ответ, система может направить его к учебному режиму.

OpenAI также усилила правила поведения модели при общении с подростками.

В частности, компания ограничивает романтические, сексуализированные и другие неподходящие для несовершеннолетних сценарии общения.

Кроме того, сервис должен напоминать подросткам о перерывах при длительном использовании.

Родители смогут настраивать часть возможностей ChatGPT для связанных подростковых аккаунтов.

Среди таких инструментов — ограничение времени использования, отключение голосового режима, памяти и создания изображений.

Ранее автор мультсериала «Гравити Фолз» Алекс Хирш критиковал активное распространение искусственного интеллекта.

Он призывал разработчиков учитывать мнение людей, которые не хотят видеть нейросетевые функции во всех продуктах.

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