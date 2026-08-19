Конкурент Android и iOS: HarmonyOS 6 установлена на 80 млн устройств

HarmonyOS 6 преодолела отметку в 80 миллионов установок. По последним данным, операционная система Huawei работает уже на 80,12 миллиона устройства, сообщает Huawei Central.

Примерно за шесть дней к HarmonyOS 6 подключился еще один миллион гаджетов.

Ежедневно активируется более 170 тысяч новых устройств с этой системой.

Такие темпы позволяют Huawei рассчитывать на достижение отметки в 100 миллионов установок до конца 2026 года.

Компания продолжает расширять собственную экосистему.

Для этого Huawei выпускает смартфоны разных ценовых категорий и увеличивает число устройств с поддержкой своей операционной системы.

HarmonyOS 6 получила обновленный интерфейс, новые функции на базе искусственного интеллекта, а также улучшения в области конфиденциальности и безопасности.

Кроме того, в системе проведена оптимизация производительности.

Следующим крупным этапом для платформы должна стать HarmonyOS 7.

Ожидается, что она будет представлена вместе с серией Mate 90 уже в следующем месяце.

Huawei постепенно развивает HarmonyOS как самостоятельную мобильную платформу.

Если система сохранит нынешние темпы роста, она может усилить конкуренцию с Android и iOS.

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