В казанском лицее №170 заработал первый школьный центр кикбоксинга

В первый день учебного года в казанском лицее №170 открылся центр кикбоксинга. Объект стал первым подобным спортивным центром в городе, разместившимся на территории обычной школы. На церемонии присутствовал мэр Казани Ильсур Метшин.

Ранее в этом здании находился тир. На капитальный ремонт направили 75 млн рублей: подрядчик обновил кровлю, фасад, инженерные сети, системы отопления и вентиляции, гидроизоляцию подвала. В зале установили ринг, повесили боксерские груши и мешки, закупили медболы. Тренировки будут вести мастер спорта России Рустем Зинатуллин и многократный победитель соревнований Олег Морозов.

Занятия в центре планируют посещать более 100 детей, а при клубной системе — до 200 человек ежедневно. По словам председателя Комитета физкультуры и спорта Казани Линара Гарипова, это место станет точкой притяжения и по условиям превзойдет многие фитнес-клубы. В перспективе число воспитанников вырастет до 180, а тренеров станет трое.

Мэр осмотрел новый зал, пообщался с юными спортсменами и расписался на боксерских перчатках. Он отметил, что дети должны заниматься спортом рядом с домом и применять навыки на ринге, а не на улице. Кроме того, на территории лицея обновили хоккейную коробку, баскетбольную и волейбольную площадки, воркаут-зону и установили освещение. Инфраструктура будет доступна всем жителям района, уточнила директор лицея.

Городские власти изучат возможность открытия аналогичных центров на территориях других школ. Сейчас в Казани секции кикбоксинга работают на 20 площадках, где занимаются 350 спортсменов под руководством 19 тренеров. В ближайшие планы входит открытие залов в школах №147, 130, 57, 111, 51, 150 и спорткомплексе «Физра».