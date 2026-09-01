Кулинария

Соленые огурцы получаются пустыми внутри: ошибка может произойти еще до приготовления рассола

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Пустоты в соленых огурцах могут появиться из-за...

Про Казань

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Пустоты внутри соленых огурцов не всегда означают, что рассол приготовили неправильно. Проблема может появиться раньше — если для засолки взять переросшие, долго лежавшие или слишком рыхлые огурцы.

Для заготовки лучше выбирать небольшие плотные плоды примерно одного размера. Если огурец уже пожелтел, стал мягким или внутри сформировались крупные семена, после засолки плотнее он не станет.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Перед засолкой я разрезаю один самый крупный огурец из партии. Если внутри уже заметны полости и рыхлая мякоть вокруг семян, такие плоды лучше не отправлять в банку».

Что понадобится

На банку объемом 3 л:

  • свежие огурцы — 1,5–1,7 кг;
  • вода — около 1,5 л;
  • соль — 60 г на 1 л воды;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • зонтики укропа — 2–3 шт.;
  • листья хрена — 1–2 шт.;
  • листья смородины — 3–4 шт.;
  • черный перец горошком — 6–8 шт.

Точное количество рассола зависит от размера огурцов и плотности их укладки.

Как приготовить

  1. Переберите огурцы. Отложите мягкие, пожелтевшие и переросшие плоды с крупными семенами. Для одной банки подберите огурцы близкого размера.
  2. Замочите. Если огурцы собраны не только что, залейте их холодной водой на 2–4 часа. Затем тщательно промойте.
  3. Подготовьте банку. В чистую емкость положите часть зелени, чеснок и перец. Сверху достаточно плотно уложите огурцы.
  4. Приготовьте рассол. Растворите 60 г соли в каждом литре воды. Количество жидкости рассчитывайте по фактическому объему, который понадобится для заполнения банки.
  5. Залейте огурцы. Рассол должен полностью их покрывать. Сверху положите оставшуюся зелень.
  6. Оставьте для засолки. Держите огурцы при комнатной температуре до начала активного брожения, обычно 2–3 дня. После этого перенесите их в прохладное место.

Почему внутри появляются пустоты

У переросшего огурца внутренние ткани уже могут быть рыхлыми, а семенная камера — увеличенной. Засолка эту структуру не исправляет, поэтому после приготовления внутри обнаруживается полость.

Имеет значение и свежесть урожая. Огурцы, которые долго лежали после сбора и потеряли влагу, хуже сохраняют плотную структуру. Именно поэтому сортировку стоит проводить еще до приготовления рассола.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если огурцы успели полежать после сбора, замачиваю их только в действительно холодной воде. Но уже переросшие плоды с рыхлой серединой замачивание не исправит».

Для засолки лучше сразу отправлять самые плотные и свежие огурцы, а крупные переросшие оставить для блюд, где их внутренняя структура не так важна.

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