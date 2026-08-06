Технологии

Эксперт РТУ МИРЭА советует перезагружать смартфон раз в неделю

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Эксперт РТУ МИРЭА Андрей Рыбников рассказал, по...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Старший преподаватель РТУ МИРЭА Андрей Рыбников рекомендует перезагружать смартфон примерно раз в неделю. В комментарии «Ленте.ру» он отметил, что современные устройства рассчитаны на длительную непрерывную работу, но полностью отказываться от перезагрузки не стоит.

По словам эксперта, со временем в системе накапливаются временные данные, отдельные приложения могут завершаться с ошибками, а фоновые процессы работают дольше, чем нужно. Поначалу операционная система справляется с этим сама, однако позже пользователь может заметить, что смартфон медленнее переключается между приложениями, дольше открывает меню, быстрее расходует заряд или периодически теряет связь с Wi-Fi, Bluetooth и мобильной сетью.

Рыбников пояснил, что перезагрузка завершает проблемные процессы и заново запускает системные службы. Особенно полезно перезапускать устройство после установки крупных обновлений, так как некоторые компоненты начинают полноценно работать только после полного перезапуска. Если долго откладывать перезагрузку, могут появиться повышенный расход энергии и нестабильная работа функций.

Эксперт подчеркнул, что перезагрузка не продлевает срок службы смартфона и практически не влияет на ресурс аккумулятора. Износ литий-ионных батарей связан в первую очередь с циклами зарядки, высокой температурой и естественным старением, а не с временем работы без выключения. Ранее россиянам также рассказали, что системные данные и файлы приложений могут постепенно заполнять значительную часть свободной памяти устройства.

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