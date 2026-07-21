Храм Николы Тульского в Казани восстановили в рекордные сроки

В Казани 21 июля, в праздник явления Казанской иконы Божией Матери, откроют восстановленный храм Николы Тульского. О предстоящем событии на деловом понедельнике рассказал начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома Казани Ильгиз Сарманов. В храм торжественно внесут чтимый образ.

Праздничная программа начнется в 7:30 с молебна в Благовещенском соборе. Затем крестный ход пройдет вокруг Казанского Кремля и проследует по улицам Батурина, Карла Маркса и Миславского к Богородицкому монастырю.

После прибытия процессии икону внесут в возрожденный храм Николы Тульского. Там состоится чин великого освящения, а в 10:00 начнется первая в новейшей истории храма Божественная литургия.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что восстановительные работы выполнили в сжатые сроки и на достойном уровне. Он поблагодарил всех, кто участвовал в проекте.

По словам Сарманова, исторический облик храма фактически воссоздали из руин. Зданию вернули фасады, колонны, барабан, купол и крест. Внутреннее убранство восстанавливали по сохранившимся описям, ограниченным архивным материалам и историческим чертежам из Национального музея Татарстана.

Территорию рядом с храмом также привели в порядок. Там обустроили пешеходные дорожки, ливневую канализацию и освещение, а также установили чугунные фонарные столбы.