Технологии

Xiaomi исправит сбои в флагманских смартфонах

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Xiaomi пообещала исправить сбои в флагманских с...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Китайская компания Xiaomi пообещала устранить технические неисправности в нескольких флагманских моделях смартфонов, включая Xiaomi 17 и Redmi K90. Проблемы возникли из-за сбоя в операционной системе HyperOS 3. Пользователи из Китая начали жаловаться на неполадки в середине лета.

Владельцы устройств столкнулись с зависанием интерфейса, сбоями при обмене фотографиями и видео, а также ошибками графического ускорителя. В список проблемных моделей вошли Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 15, Xiaomi 15T, Redmi Note 13 Pro, Redmi Turbo 5, Redmi K90 Max и Redmi K80.

Пока о неполадках сообщают в основном пользователи из Китая, но журналисты XimiTime предполагают, что проблемы могут распространиться и на устройства по всему миру. В Xiaomi заявили, что исправят ошибки в будущих обновлениях.

Кстати, в конце июня Google устранила 124 уязвимости в Android, выпустив патч. Это показывает, что даже крупные компании сталкиваются с техническими сложностями.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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