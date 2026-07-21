Xiaomi исправит сбои в флагманских смартфонах

Китайская компания Xiaomi пообещала устранить технические неисправности в нескольких флагманских моделях смартфонов, включая Xiaomi 17 и Redmi K90. Проблемы возникли из-за сбоя в операционной системе HyperOS 3. Пользователи из Китая начали жаловаться на неполадки в середине лета.

Владельцы устройств столкнулись с зависанием интерфейса, сбоями при обмене фотографиями и видео, а также ошибками графического ускорителя. В список проблемных моделей вошли Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 15, Xiaomi 15T, Redmi Note 13 Pro, Redmi Turbo 5, Redmi K90 Max и Redmi K80.

Пока о неполадках сообщают в основном пользователи из Китая, но журналисты XimiTime предполагают, что проблемы могут распространиться и на устройства по всему миру. В Xiaomi заявили, что исправят ошибки в будущих обновлениях.

Кстати, в конце июня Google устранила 124 уязвимости в Android, выпустив патч. Это показывает, что даже крупные компании сталкиваются с техническими сложностями.