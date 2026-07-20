В редакцию ProKazan обратился Айнур Хаметов. Он хотел рассказать, как несколько ставок на спорт превратились в долги, ложь близким и бесконечную попытку вернуть уже проигранное. Имя героя изменено.

Когда Айнур учился на юридическом факультете, ставки казались ему обычным развлечением. Он разбирался в футболе, следил за командами и был уверен, что сможет просчитать результат. Первые выигрыши только укрепили это чувство. Позже спорт сменило онлайн казино, где ждать матча уже не требовалось, а деньги исчезали за несколько минут.

После крупных проигрышей Айнур каждый раз обещал себе остановиться. Но уйти означало признать потерю, поэтому в голове снова появлялась одна и та же мысль: ещё одна попытка, и всё можно вернуть. Сначала он занимал у знакомых, потом оформил первый микрозайм. За ним появился второй, затем третий.

«Я понимал, что делаю только хуже, но мне казалось, что остановиться сейчас нельзя. Нужно сначала вернуть деньги», рассказал он редакции.

Почему человек продолжает играть, когда уже видит долги и последствия? В какой момент желание отыграться становится сильнее здравого смысла? Об этом редакция ProKazan поговорила с Антоном Владимировичем Мироновым, медицинским психологом клиники «Развитие», сертифицированным логотерапевтом, схематерапевтом, НЛП практиком, коучем и экспертом в области лечения и реабилитации наркологических и поведенческих расстройств, включая алкоголизм, наркоманию и игроманию. Он объяснил, как меняется мышление при игровой зависимости, почему проигрыш подталкивает к новой ставке и что на самом деле мешает человеку остановиться.

Почему крупный проигрыш не заставляет человека остановиться

— Со стороны всё выглядит очевидно. Человек потерял деньги, значит нужно закрыть приложение и больше к нему не возвращаться. Но внутри зависимости проигрыш воспринимается иначе. Он становится вызовом, который нужно принять.

Я часто слышу одну и ту же фразу: «Я не могу уйти в минусе». Человек уже играет не ради удовольствия. Он пытается вернуть деньги, снять внутреннее напряжение, избавиться от стыда и снова почувствовать, что контролирует ситуацию.

Так возникает погоня за проигрышем. Зависимый мозг цепляется за прошлые выигрыши и моменты, когда ставка почти сыграла. Хотя почти выигрыш остаётся обычным проигрышем, человеку кажется, что он был близок к успеху и в следующий раз точно получится.

В клинике «Развитие» мы объясняем пациентам и их близким важный механизм. Если игрок выигрывает, он продолжает, потому что появились новые деньги. Если проигрывает, продолжает, потому что хочет отыграться. Результат меняется, а поведение остаётся прежним.

Как понять, что игра уже управляет человеком

— Фатальной точки невозврата не существует. Шанс на восстановление остаётся всегда. Но есть момент, когда человек перестаёт управлять игрой, а игра начинает управлять его решениями.

Обычно это видно по нескольким признакам. Человек искренне обещает больше не ставить, раскаивается перед семьёй, удаляет приложения, но вскоре возвращается. Он начинает играть на деньги, которых у него нет, оформляет кредиты, занимает у знакомых, продаёт вещи и скрывает происходящее от близких.

Главный критерий игровой зависимости заключается в том, что человек продолжает играть, несмотря на очевидные последствия. Долги растут, доверие исчезает, дома начинаются конфликты, появляется угроза развода, возникают проблемы на работе, но ставка всё равно кажется выходом.

Мы нередко видим семьи, которые долго воспринимали такое поведение как безответственность или слабость характера. Однако игровая зависимость признана заболеванием. Человеку бывает недостаточно просто решить, что с завтрашнего дня он остановится, потому что контроль над поведением уже нарушен.

Почему игрок уверен, что всё контролирует

— Самое частое оправдание звучит так: «Я могу остановиться в любой момент». Следом обычно появляется другая мысль: «Я играю не для себя, а чтобы вернуть деньги и помочь семье».

Для самого человека это может звучать убедительно. Он действительно верит, что новая ставка исправит ситуацию. Получается парадокс: долги, обман и конфликты возникли из-за игры, но решать их он снова пытается через игру.

Иногда человек обвиняет родственников и говорит, что спокойно вернул бы деньги, если бы на него не давили. Иногда объясняет всё обычным невезением. Эти рассуждения нужны ему прежде всего для того, чтобы не встретиться с правдой о своей зависимости.

Я советую близким не вступать в бесконечные споры и не пытаться победить эту логику аргументами. Пока человек находится внутри зависимого мышления, даже очевидные факты он может объяснять в пользу очередной ставки. Здесь нужна последовательная работа со специалистом, а не попытка доказать свою правоту во время семейного скандала.

Какие первые сигналы семья чаще всего пропускает

— Игровая зависимость долго может оставаться незаметной. При алкоголизме или употреблении веществ близкие иногда замечают изменения во внешности, речи или состоянии человека. Игрок может продолжать ходить на работу, учиться, общаться и выглядеть совершенно обычно.

Насторожить должны скрытность, постоянное пребывание в телефоне, раздражение при разговорах о деньгах, небольшие займы и задержки платежей. Часто меняется настроение. Человек то строит грандиозные планы, то становится подавленным и закрывается от семьи.

Ещё один важный признак заключается в исчезновении финансовой прозрачности. Родственники видят, что человек работает и получает зарплату, но деньги постоянно куда то пропадают. Нет крупных покупок, поездок или понятных расходов, зато появляются микрозаймы и кредиты.

Недавно ко мне обратилась мать взрослого мужчины. Он зарабатывал около 150 тысяч рублей, был женат, но постоянно находился в долгах. Семья не могла понять, куда уходят деньги, потому что заметных трат у него не было. Обычно именно в такой момент зависимость впервые становится видна окружающим, хотя формироваться она начала значительно раньше.

Поэтому в клинике «Развитие» мы рекомендуем смотреть не только на размер долгов, но и на то, как меняются поведение, настроение, общение и отношение человека к деньгам. При этом важно понимать, что лечение игромании не ограничивается консультациями психолога. Это комплексная работа группы специалистов, которая включает психотерапию, профилактику срывов, помощь с финансовыми последствиями зависимости и работу с семьёй.

Почему блокировка приложений редко решает проблему

— Заблокировать сайт, удалить приложение или забрать банковскую карту может быть полезно. Такая мера создаёт паузу и снижает риск импульсивной ставки. Но сама зависимость после этого никуда не исчезает.

У человека остаются тяга, напряжение и убеждение, что он способен отыграться. Если не работать с этими мыслями, он начинает искать обходные пути. Использует другой сайт, чужой аккаунт, новое приложение или просит знакомого сделать ставку вместо него.

Внутри сформировался устойчивый цикл: напряжение, ставка, надежда, проигрыш, стыд и новая попытка всё вернуть.

В рамках лечения мы действительно обсуждаем самоограничения. Человеку важно избегать букмекерских контор, контролировать количество доступных денег и не возвращаться к ситуациям, которые запускают тягу. Но в клинике «Развитие» такие меры становятся частью более широкой работы. Она включает психотерапию, помощь с финансовыми последствиями, семейные консультации и профилактику срывов.

Почему срыв начинается задолго до первой ставки

— Срыв редко происходит внезапно. Обычно за несколько дней или даже недель человек начинает возвращаться к старому мышлению. Он вспоминает выигрыши, смотрит коэффициенты, фантазирует об игре, раздражается на ограничения и постепенно обесценивает лечение.

Параллельно появляется скрытность. Человек снова начинает врать семье, уходит от разговоров и убеждает себя, что теперь сможет всё контролировать.

Частым триггером становится стресс. Для зависимого игра долго была способом выйти из напряжения и отвлечься от проблем. Поэтому семейный конфликт, давление долгов, одиночество, скука или чувство вины могут снова запустить привычный сценарий.

Иногда причиной срыва становятся свободные деньги. В моей практике был пациент, который несколько лет не играл. Затем у него появилась доступная сумма, одновременно усилился стресс и исчезло ощущение цели. Возникла знакомая мысль: деньги можно быстро увеличить. В результате человек проиграл их и вернулся на повторное лечение.

Зависимая память устроена избирательно. Она хорошо сохраняет моменты выигрыша и вытесняет сотни неудачных ставок. Поэтому срыв начинается не тогда, когда человек нажал кнопку. Он начинается в тот момент, когда снова поверил: «На этот раз всё будет иначе».

Что оказывается самым сложным в лечении

— Остановить игру на определённое время бывает легче, чем изменить убеждения, которые годами поддерживали зависимость. Самая сложная задача заключается в том, чтобы разрушить фантазию о спасительном выигрыше.

Человек может признавать, что игра разрушила отношения и привела к долгам, но одновременно продолжать верить, что крупный выигрыш всё исправит. Пока сохраняется эта надежда, риск возвращения остаётся высоким.

Большую роль играют вина и стыд. Зависимый вспоминает обман, кредиты, потерянные деньги и разрушенное доверие. Если не научиться проживать эти чувства, внутреннее напряжение снова может привести к игре.

Отдельная работа требуется семье. Родственники часто хотят быстро забрать телефон, перекрыть доступ к деньгам или самостоятельно закрыть долги. Иногда они считают, что проблема касается только самого игрока. Но семейные границы, ответственность и привычка спасать человека от последствий тоже влияют на восстановление.

В клинике «Развитие» мы работаем не только с пациентом. Семье важно понять, как перестать жить вокруг зависимости, не оплачивать новые долги и не подменять лечение тотальным контролем.

Главная цель заключается не только в том, чтобы человек перестал ставить. Ему нужно научиться жить без игры, выдерживать стресс, решать финансовые проблемы реальными способами и не ждать, что одна удачная ставка вернёт прежнюю жизнь.

Игровая зависимость редко заканчивается после очередного обещания «больше не ставить». Пока человек продолжает верить, что сможет отыграться и одним выигрышем исправить последствия прошлых ставок, риск нового срыва сохраняется. Чем дольше семья пытается справиться только запретами, контролем и закрытием долгов, тем больше времени уходит впустую.

Если вы замечаете, что игра уже влияет на финансы, отношения, работу или поведение близкого человека, не стоит ждать, пока ситуация станет критической. В клинике «Развитие» помогают разобраться в причинах зависимости, изменить привычное мышление, выстроить профилактику срывов и постепенно вернуться к жизни, в которой не нужно искать спасение в очередной ставке.

Обратиться за консультацией можно по телефону 8 (843) 212-23-20. Адрес клиники «Развитие»: Казань, улица Сулеймановой, 3. Официальный сайт.

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