Патриарх Кирилл подарил Петропавловскому собору икону Матроны Московской

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Казань подарил Петропавловскому собору икону блаженной Матроны Московской. Обращаясь к прихожанам, он подчеркнул, что святая, будучи слепой и парализованной, стала центром притяжения для тысяч людей. «Сила Божия сильнее всякой человеческой силы», — сказал патриарх. Он напомнил, что даже в советское время к Матроне приходили высокопоставленные чиновники. Сегодня ее мощи покоятся в обители, куда стекаются верующие. Патриарх прилетел в Казань на два дня для участия в праздновании Дня явления Казанской иконы Божией Матери. В программе — встреча с раисом РТ, служба в Казанском соборе и освящение отреставрированного храма Николы Тульского.