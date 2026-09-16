Рис остался после ужина: смешиваю с яйцом и сыром — через 10 минут на столе горячие лепешки на завтрак или перекус

Вчерашний рис необязательно снова подавать в качестве гарнира. После холодильника крупа становится плотнее и хорошо подходит для другого блюда: достаточно добавить яйцо, тертый сыр и немного муки, чтобы за несколько минут приготовить румяные лепешки.

Снаружи они покрываются золотистой корочкой, а внутри остаются мягкими благодаря расплавленному сыру. Особенно удобно использовать уже готовый рассыпчатый рис — варить крупу специально для такого завтрака не придется.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Холодный рис сначала разминаю вилкой, чтобы разбить крупные комочки. Тогда яйцо и сыр распределяются равномернее, а лепешки легче сформировать одинаковой толщины».

Что понадобится

готовый холодный рис — 400 г;

яйца — 2 шт.;

твердый сыр — 120 г;

пшеничная мука — 2 ст. л.;

зеленый лук или укроп — небольшой пучок;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — 1–2 ст. л.

С солью лучше не торопиться: сыр уже достаточно соленый, а рис мог быть посолен при первоначальном приготовлении.

Как приготовить рисовые лепешки

Подготовьте рис. Достаньте его из холодильника и тщательно разрыхлите вилкой, разделяя слипшиеся зерна. Добавьте яйца. Перемешайте их с рисом до равномерного распределения. Натрите сыр. Добавьте его вместе с измельченной зеленью и черным перцем. Положите муку. Сначала достаточно двух столовых ложек. Масса должна оставаться мягкой, но собираться в лепешку. Насыпать много муки не нужно. Разогрейте сковороду. Добавьте небольшое количество масла. Выкладывайте рисовую массу ложкой и разравнивайте, формируя лепешки толщиной около 1–1,5 см. Подрумяньте первую сторону. Готовьте на среднем огне примерно 3–4 минуты и не пытайтесь слишком рано двигать лепешки. Переверните. Когда снизу образуется уверенная корочка, аккуратно переверните и готовьте еще 2–3 минуты.

Что помогает лепешкам не разваливаться

Рис сам по себе плохо скрепляется, поэтому важную роль здесь играет яйцо. При нагревании оно схватывается и соединяет зерна, а расплавленный сыр дополнительно удерживает массу.

Но переворачивать лепешки нужно только после образования корочки. Если начать двигать их сразу после выкладывания, яйцо еще не успеет схватиться и заготовка может рассыпаться.

Не стоит решать эту проблему большим количеством муки. Она действительно сделает массу плотнее, но одновременно заберет нежность и превратит рисовые лепешки в тяжелые мучные оладьи.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первую лепешку делаю пробной. Если она легко переворачивается, больше ничего в массу не добавляю. Если рассыпается, сначала уменьшаю размер следующих заготовок и только потом корректирую количество муки».

Для блюда подойдет рис, который после предыдущего приема пищи своевременно охладили и убрали в холодильник. Готовые лепешки лучше подавать сразу — со сметаной, натуральным йогуртом, свежими овощами или просто горячими к чаю.

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