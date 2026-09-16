Рис остался после ужина: смешиваю с яйцом и сыром — через 10 минут на столе горячие лепешки на завтрак или перекус
ПроКазань
Вчерашний рис необязательно снова подавать в качестве гарнира. После холодильника крупа становится плотнее и хорошо подходит для другого блюда: достаточно добавить яйцо, тертый сыр и немного муки, чтобы за несколько минут приготовить румяные лепешки.
Снаружи они покрываются золотистой корочкой, а внутри остаются мягкими благодаря расплавленному сыру. Особенно удобно использовать уже готовый рассыпчатый рис — варить крупу специально для такого завтрака не придется.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Холодный рис сначала разминаю вилкой, чтобы разбить крупные комочки. Тогда яйцо и сыр распределяются равномернее, а лепешки легче сформировать одинаковой толщины».
Что понадобится
готовый холодный рис — 400 г;
яйца — 2 шт.;
твердый сыр — 120 г;
пшеничная мука — 2 ст. л.;
зеленый лук или укроп — небольшой пучок;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу;
растительное масло — 1–2 ст. л.
С солью лучше не торопиться: сыр уже достаточно соленый, а рис мог быть посолен при первоначальном приготовлении.
Как приготовить рисовые лепешки
Подготовьте рис. Достаньте его из холодильника и тщательно разрыхлите вилкой, разделяя слипшиеся зерна.
Добавьте яйца. Перемешайте их с рисом до равномерного распределения.
Натрите сыр. Добавьте его вместе с измельченной зеленью и черным перцем.
Положите муку. Сначала достаточно двух столовых ложек. Масса должна оставаться мягкой, но собираться в лепешку. Насыпать много муки не нужно.
Разогрейте сковороду. Добавьте небольшое количество масла. Выкладывайте рисовую массу ложкой и разравнивайте, формируя лепешки толщиной около 1–1,5 см.
Подрумяньте первую сторону. Готовьте на среднем огне примерно 3–4 минуты и не пытайтесь слишком рано двигать лепешки.
Переверните. Когда снизу образуется уверенная корочка, аккуратно переверните и готовьте еще 2–3 минуты.
Что помогает лепешкам не разваливаться
Рис сам по себе плохо скрепляется, поэтому важную роль здесь играет яйцо. При нагревании оно схватывается и соединяет зерна, а расплавленный сыр дополнительно удерживает массу.
Но переворачивать лепешки нужно только после образования корочки. Если начать двигать их сразу после выкладывания, яйцо еще не успеет схватиться и заготовка может рассыпаться.
Не стоит решать эту проблему большим количеством муки. Она действительно сделает массу плотнее, но одновременно заберет нежность и превратит рисовые лепешки в тяжелые мучные оладьи.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первую лепешку делаю пробной. Если она легко переворачивается, больше ничего в массу не добавляю. Если рассыпается, сначала уменьшаю размер следующих заготовок и только потом корректирую количество муки».
Для блюда подойдет рис, который после предыдущего приема пищи своевременно охладили и убрали в холодильник. Готовые лепешки лучше подавать сразу — со сметаной, натуральным йогуртом, свежими овощами или просто горячими к чаю.
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