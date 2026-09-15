Новости Татарстана

Храм в Ташкирмени под Казанью получит статус объекта культурного наследия

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Гурьевская церковь в селе Ташкирмень Лаишевского района Татарстана станет объектом культурного наследия. Об этом сообщили в комитете республики по охране объектов культурного наследия. Решение о возведении храма приняли в 1890 году, но собрать необходимые средства удалось лишь к 1902-му.

Строительство заняло еще около десяти лет. Церковь появилась по проекту епархиального архитектора Федора Малиновского. При возведении использовали стиль эклектики и декоративные элементы, что делает объект примечательным для своего времени.

В 1930-е годы храм закрыли. Долгое время здание служило зернохранилищем и складом. Только в 1999 году церковь вернули верующим, а с 2005 года в ней снова начались богослужения.

Ранее также сообщалось, что в Казани планируют защитить от застройки старое здание аэровокзала. Для Гурьевской церкви утвердят границы зон охраны.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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