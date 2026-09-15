Технологии

Стартовали продажи российских квантовых компьютеров SnowDrop

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Российские квантовые компьютеры SnowDrop поступили в продажу. В линейке представлены четыре модели, которые отличаются мощностью и ценой. Базовая версия стоит 170 млн рублей. Комплексы рассчитаны на корпоративных заказчиков и научные организации.

Компьютеры построены на отечественных фотонных процессорах. Их серийное производство запустили в этом году в кластере «Квантум Парк» «Бауманки» и ВНИИ автоматики имени Духова. В базовой модели четыре кубита. SnowDrop — это готовый комплекс с криогенной системой охлаждения, квантовыми сопроцессорами, системами считывания, блоками электроники, системами управления и программным комплексом для разработки и запуска квантовых алгоритмов.

Руководитель кластера «Квантум Парк» Илья Родионов рассказал, что сопроцессор занимает примерно три на три метра, высота — около трёх метров. Он подключается к классическим компьютерам и работает в режиме сопроцессора, как графические ускорители. Соучредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования «26.20» Максим Горшенин отметил, что SnowDrop пригодится для перебора и комбинаторики параметров, например при расчёте белков, новых лекарств и материалов. Также он назвал криптографию — шифрование и расшифровку сообщений, в том числе с квантовым шифрованием, которое уже используют телеком-операторы. По его словам, квантовые вычисления помогут развивать сами квантовые компьютеры и делать более совершенные обычные компьютеры, а также находить новые свойства обычных предметов, моделирование которых на обычной технике заняло бы столетия.

У «Квантум Парка» уже есть несколько заказчиков на SnowDrop, их имена не раскрываются. В перспективе разработчики планируют выпускать серийно 10–20 квантовых компьютеров в год.

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