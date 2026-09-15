Новости Татарстана

Заявления на маткапитал в Татарстане рассматривают за четыре дня

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане заявления на распоряжение маткапит...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Заявления на распоряжение материнским капиталом в Татарстане сейчас рассматривают в среднем за четыре рабочих дня. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда. Этот показатель на день меньше установленного срока и в два раза быстрее, чем несколько лет назад.

Ускорить процедуру удалось благодаря цифровизации процессов. До 2021 года рассмотрение могло занимать до месяца, а затем срок сократили до пяти рабочих дней. Теперь родителям достаточно подать электронное заявление через «Госуслуги» и приложить необходимые документы.

Ранее в Татарстане более пяти тысяч татарстанцев получили остаток материнского капитала в размере 10 тысяч рублей.

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