Технологии

Oppo открыла предзаказ на пауэрбанк 33W Pocket Charge на 10 000 мА·ч

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Oppo начала принимать предзаказы на внешний аккумулятор 33W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 10 000. Официальные продажи запланированы на 22 сентября.

Ёмкость устройства — 10 000 мА·ч, максимальная мощность зарядки — 33 Вт. Корпус имеет размеры 110,6×70,6×18,1 мм, весит пауэрбанк около 204 г и предлагается в двух цветовых вариантах.

Для подключения предусмотрены два порта USB-C и один USB-A, каждый из которых при отдельном использовании выдаёт до 33 Вт. Поддерживаются протоколы SUPERVOOC, USB PD, PPS, QC и UFCS, а при одновременной работе двух портов суммарная мощность ограничивается. Для небольших устройств есть автоматический режим зарядки малым током.

Модель прошла сертификацию по новому китайскому стандарту безопасности для внешних аккумуляторов. Через ColorOS владельцы совместимых смартфонов Oppo смогут отслеживать уровень заряда пауэрбанка, состояние батареи и её текущую температуру. В комплект входит кабель USB-C длиной 20 см с оплёткой, стоимость пока не раскрыта. О предзаказе сообщает RUNET, характеристики приводит Ferra.

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