Кредитный самозапрет в Татарстане сработал более 845 тысяч раз

Более 845 тысяч самозапретов на кредиты оформили жители Татарстана. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев. Он также рассказал о распространённых схемах мошенничества и способах защиты от них.

Из общего числа 767 тысяч человек установили запрет через портал «Госуслуги», ещё 78 тысяч — в офисах МФЦ. Такая мера помогает в ситуациях, когда человека обманом вынуждают взять заём.

Яковлев предупредил, что в последнее время участились звонки мошенников, связанные со здоровьем. Злоумышленники сообщают о якобы серьёзном диагнозе у собеседника или его родственников, торопят с переводом денег на лечение и пытаются узнать пароли от «Госуслуг». Первый замминистра советует сразу прекращать такие разговоры и связываться с близкими. Он подчеркнул, что ни один врач или представитель медучреждения не запрашивает пароли от портала.

Ещё один инструмент защиты — самозапрет на оформление сим-карт. Он не позволит операторам связи выдать новый номер на имя человека без его личного присутствия. Через «Госуслуги» татарстанцы устанавливали такой запрет более 14 тысяч раз, через МФЦ — почти 30 тысяч раз. В личном кабинете портала можно также проверить, сколько сим-карт зарегистрировано на человека.

К мерам защиты относят авторизацию на «Госуслугах» через мессенджер «Макс»: система задаёт уточняющие вопросы и предупреждает о рисках. Также рекомендуется скачивать приложения только из официальных магазинов и использовать сертификаты безопасности Минцифры РФ для подтверждения подлинности сайтов. Ранее в Минцифры России сообщили, что за шесть месяцев 2026 года число киберпреступлений в стране сократилось на 30% благодаря системе «Антифрод» и новым цифровым инструментам.