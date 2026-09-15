Сборная России откроет осенний сбор матчем с Ираном в Казани

Сборная России по футболу 29 сентября в Казани встретится с командой Ирана. Это будет первый из трех матчей осеннего сбора национальной команды. Официальную заявку на него уже опубликовал РФС.

В список вошли 29 футболистов. Среди вратарей — Матвей Сафонов из ПСЖ и Александр Максименко из «Спартака». Линию обороны представят Игорь Дивеев из «Зенита» и Максим Осипенко из «Динамо». В средней линии — Александр Головин из «Монако», Алексей Миранчук из «Атланты Юнайтед» и Алексей Батраков из «Галатасарая». Атаку усилят Константин Тюкавин, Александр Соболев и Дмитрий Воробьев.

Главный тренер Валерий Карпин отметил, что сборную тепло принимают в разных регионах. По его словам, в Казани команду тоже ждет хорошая поддержка. «Всех ждем на матчах сборной. И рассчитываем, что болельщики придут посмотреть прежде всего не на соперников, а на сборную России», — приводит его слова РФС.

Осенний сбор команды начнется 21 сентября. После Казани россияне отправятся в Екатеринбург, где 3 октября сыграют с Намибией, а 6 октября в Нижнем Новгороде встретятся с Нигерией. Все три матча пройдут под брендом BETBOOM, информация о билетах размещена на специальной странице.