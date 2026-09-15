Технологии

OpenAI купила Glass Imaging более чем за 300 млн долларов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Газета The Wall Street Journal сообщила о покупке OpenAI компании Glass Imaging, которая занимается камерами для смартфонов. Сумма сделки превысила 300 миллионов долларов. OpenAI не стала сразу отвечать на запрос о комментарии.

Glass Imaging основана в 2019 году в калифорнийском Лос-Альтосе. До этого она привлекла около 30 миллионов долларов инвестиций. У истоков стоят бывшие сотрудники Apple Зив Аттар и Том Бишоп: они руководили командой, которая работала над режимом «Портрет» (Portrait Mode) в устройствах Apple.

В Glass Imaging применяют искусственный интеллект, чтобы обойти физические ограничения камер смартфонов. Нейросети изучают особенности конкретных камер и обучаются на примере разных моделей. Это позволяет улучшать изображение прямо в момент съёмки, а не обрабатывать уже готовый снимок.

Создатель ChatGPT, по слухам, разрабатывает собственные устройства — смартфоны, наушники и гаджеты с ИИ-ассистентами. В 2025 году глава OpenAI Сэм Альтман и дизайнер Apple Джони Айв рассказали о совместной работе над устройством стартапа io; тогда OpenAI купила компанию Айва за 6,5 миллиарда долларов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Кусочек колбасы на всех не поделишь: натираю его в картошку — получается целая сковорода оладий

Полезное

день назад

В АО «Транснефть – Прикамье» прошел ежегодный слет молодых специалистов

дезинфекция подольск официальный сайт

Кулинария

11 часов назад

Фарша слишком мало для котлет на всю семью: добавляю один простой продукт — получается целая сковорода

Кулинария

23 часа назад

Кусок батона начал черстветь: заливаю простой смесью — получается горячий завтрак к чаю за пару минут

согласование перепланировки квартиры под ключ цена

Не у нас

день назад

Ъ: Цена перевозки российской нефти идет на рекорд из-за атак в Черном море

Кулинария

день назад

Драники получаются мягкими и бледными вместо хрустящих: что картошка успевает сделать до сковороды

Кулинария

день назад

Картошка осталась после ужина: добавляю яйцо и сыр — на сковороде получается новый завтрак за 10 минут

Новости Татарстана

14 часов назад

Спортсмен из Татарстана Ядгаров вошел в десятку лучших на шоу «Титаны»
Экономика
52 минуты назад

Восточный обход Новосибирска: контракт первого этапа расторгнут

Контракт на первый этап Восточного обхода Новос...

Кулинария

5 часов назад

Батон начал черстветь: не сушу сухари — заливаю простой смесью и готовлю завтрак на всю семью

Полезное

11 часов назад

Интервью с экспертом: Михаил Виноградов, политолог, президент Фонда «Петербургская политика»

Новости Татарстана

6 часов назад

Храм в Ташкирмени под Казанью получит статус объекта культурного наследия

Новости Татарстана

6 часов назад

Кредитный самозапрет в Татарстане сработал более 845 тысяч раз
Сборная России откроет осенний сбор матчем с Ир...
Новости Казани
3 часа назад

Сборная России откроет осенний сбор матчем с Ираном в Казани

Технологии

6 часов назад

Российские учёные создали надстройку для нейросетей с управлением временем

Технологии

7 часов назад

ИИ-компании США и Китая обвиняют друг друга в краже технологий

Технологии

7 часов назад

Сбой в Discord затронул пользователей США, Европы и России
От типографии до избирательного участка: бюллет...
Полезное
6 дней назад

От типографии до избирательного участка: бюллетени на выборах 2026 переданы в доставку