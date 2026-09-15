OpenAI купила Glass Imaging более чем за 300 млн долларов

Газета The Wall Street Journal сообщила о покупке OpenAI компании Glass Imaging, которая занимается камерами для смартфонов. Сумма сделки превысила 300 миллионов долларов. OpenAI не стала сразу отвечать на запрос о комментарии.

Glass Imaging основана в 2019 году в калифорнийском Лос-Альтосе. До этого она привлекла около 30 миллионов долларов инвестиций. У истоков стоят бывшие сотрудники Apple Зив Аттар и Том Бишоп: они руководили командой, которая работала над режимом «Портрет» (Portrait Mode) в устройствах Apple.

В Glass Imaging применяют искусственный интеллект, чтобы обойти физические ограничения камер смартфонов. Нейросети изучают особенности конкретных камер и обучаются на примере разных моделей. Это позволяет улучшать изображение прямо в момент съёмки, а не обрабатывать уже готовый снимок.

Создатель ChatGPT, по слухам, разрабатывает собственные устройства — смартфоны, наушники и гаджеты с ИИ-ассистентами. В 2025 году глава OpenAI Сэм Альтман и дизайнер Apple Джони Айв рассказали о совместной работе над устройством стартапа io; тогда OpenAI купила компанию Айва за 6,5 миллиарда долларов.