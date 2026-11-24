Рассольник «Ленинградский» когда-то был привычным блюдом в советских столовых и домашних кухнях. Его готовили с перловой крупой, картофелем, солёными огурцами и мясным бульоном. Суп получался густым, сытным, с приятной кислинкой и насыщенным ароматом овощей.

Сегодня этот рецепт незаслуженно уступает место более быстрым первым блюдам. Между тем приготовить настоящий домашний рассольник несложно. Главное — правильно подготовить перловку и не торопиться с добавлением огурцов, иначе картофель может остаться плотным даже после продолжительной варки.

Какие продукты понадобятся

На кастрюлю объёмом около 3 литров:

говядина на кости — 500 г;

перловая крупа — 100 г;

картофель — 3–4 шт.;

солёные огурцы — 3–4 шт. (около 200 г);

репчатый лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

огуречный рассол — 100 мл по вкусу;

растительное масло — 2 ст. л.;

лавровый лист — 2 шт.;

чёрный перец горошком — 5–6 шт.;

соль — по вкусу;

вода — около 2,5 л;

сметана и свежая зелень — для подачи.

Для рассольника лучше выбирать именно солёные огурцы, приготовленные методом брожения, а не маринованные с уксусом. Они дают характерную кислинку, благодаря которой суп приобретает узнаваемый вкус.

Как подготовить перловку

Перловую крупу тщательно промойте под проточной водой, пока вода не станет заметно прозрачнее.

Затем залейте холодной водой и оставьте на 3–4 часа. Если есть возможность, крупу удобно замочить на ночь в холодильнике.

После замачивания воду слейте, а перловку ещё раз промойте.

Предварительная подготовка помогает сократить время варки и делает зёрна мягче. Кроме того, замоченная крупа меньше влияет на прозрачность бульона.

Если времени мало, перловку можно отдельно отварить почти до готовности и только после этого добавить в суп.

Как сварить наваристый мясной бульон

Говядину промойте, положите в кастрюлю и залейте холодной водой.

Доведите до кипения, снимите образовавшуюся пену и уменьшите нагрев.

Добавьте несколько горошин чёрного перца и варите мясо при слабом кипении примерно 1,5–2 часа, пока оно не станет мягким.

Готовую говядину достаньте, немного остудите и отделите от кости. Нарежьте мясо небольшими кусочками.

Бульон при необходимости процедите.

Для более насыщенного вкуса можно использовать говяжью грудинку или мясо с небольшим количеством соединительной ткани. При длительном приготовлении оно становится мягким, а бульон приобретает насыщенность.

Как правильно приготовить овощную заправку

Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной тёрке или нарежьте соломкой.

Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте лук около 3 минут.

Добавьте морковь и готовьте ещё 4–5 минут до мягкости.

Положите томатную пасту, перемешайте и прогрейте примерно минуту.

Солёные огурцы нарежьте небольшими кубиками или соломкой. Переложите их в отдельную сковороду или сотейник, добавьте несколько ложек бульона и припускайте 10–15 минут.

Так огурцы станут мягче, а их вкус равномернее распределится в готовом супе.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не добавляйте солёные огурцы и рассол одновременно с сырым картофелем. Кислая среда замедляет размягчение картофеля, поэтому он может долго оставаться твёрдым. Сначала доведите картофель почти до готовности и только затем вводите огуречную заправку.

Как собрать рассольник «Ленинградский»

Доведите готовый мясной бульон до кипения.

Добавьте подготовленную перловку и варите примерно 25–35 минут, пока крупа не станет почти мягкой. Время зависит от продолжительности замачивания.

Картофель очистите, нарежьте средними кубиками и отправьте в кастрюлю.

Продолжайте варить ещё 10–15 минут, до почти полной готовности картофеля.

Затем добавьте обжаренные лук и морковь, припущенные солёные огурцы и нарезанное мясо.

Перемешайте и готовьте на слабом огне ещё 7–10 минут.

Огуречный рассол предварительно процедите и доведите до кипения в отдельной небольшой кастрюле. Вливайте его в суп постепенно, пробуя бульон.

Добавьте лавровый лист и при необходимости немного соли. Помните, что солёные огурцы и рассол уже содержат достаточно соли.

После приготовления выключите огонь и оставьте рассольник под крышкой на 15–20 минут.

За это время вкус станет более гармоничным, а перловка дополнительно пропитается бульоном.

Почему рассольник получается жидким

Одна из особенностей ленинградского рассольника — густая, но не кашеобразная консистенция.

Если суп получился слишком жидким, причина может быть в недостаточном количестве крупы и овощей или слишком большом объёме воды.

Перловка постепенно впитывает бульон и делает рассольник гуще. Поэтому не стоит сразу увеличивать количество крупы: после настаивания суп станет плотнее.

Если же перловки слишком много, на следующий день рассольник может превратиться почти в кашу. В таком случае при разогревании достаточно добавить немного горячего бульона или воды.

Три ошибки при приготовлении рассольника

Первая — использование маринованных огурцов вместо солёных. Уксусный маринад меняет характерный вкус супа. Для традиционного варианта лучше подходят огурцы естественного брожения.

Вторая — недостаточно сваренная перловка. Если добавить крупу слишком поздно, она останется жёсткой, даже когда остальные ингредиенты будут готовы.

Третья — избыток рассола. Слишком большое количество кислой жидкости перебивает вкус мясного бульона и овощей. Добавлять рассол лучше небольшими порциями.

Как подавать рассольник

Горячий суп разлейте по глубоким тарелкам, добавьте ложку сметаны и посыпьте свежей зеленью.

Особенно хорошо рассольник сочетается с ржаным хлебом или домашними сухариками.

На следующий день его вкус нередко становится ещё насыщеннее, поскольку крупа, мясо и овощи успевают пропитаться ароматным бульоном.

Рассольник «Ленинградский» — пример того, как из простых продуктов получается полноценный домашний обед. Перловка придаёт ему сытность, солёные огурцы — характерную кислинку, а медленно сваренный мясной бульон делает вкус глубоким и насыщенным.

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