Вулканические породы на Гавайях помогли ученым обнаружить необычный изотопный сигнал углерода. Исследователи предполагают, что его источником могли стать древние метеориты, а сам элемент мог пройти путь от земного ядра до поверхности вместе с вулканической магмой.

Образцы для исследования взяли возле вулкана Килауэа и Танталусского разлома. В породах из района разлома соотношение изотопов углерода находилось в пределах от минус пяти до минус семи промилле, что соответствует обычным значениям для мантии. В образцах с Килауэа показатель составил около минус одного промилле. Такой результат считается редким.

Ученые рассматривают версию, что необычные показатели связаны с углеродом, находившимся в ядре планеты. По одной из современных теорий, вещество жидкого внешнего ядра способно проникать в мантию, а затем подниматься выше в составе горячих потоков. Для исследования углерода специалисты проанализировали небольшие включения расплава внутри кристаллов, в которых сохраняется первоначальный состав магмы.

Затем результаты сопоставили с характеристиками древних метеоритов. Наиболее близкие показатели оказались у углеродистых хондритов. Эти объекты сформировались более 4,5 миллиарда лет назад во внешних областях ранней Солнечной системы и относятся к материалу, из которого образовались планеты земной группы.

Авторы работы предполагают, что подобные метеориты могли доставлять углерод на Землю на позднем этапе ее формирования. К тому времени планета уже могла удерживать поступавшее вещество. Часть доставленного элемента, по этой версии, оказалась в ядре, откуда впоследствии могла попасть в мантию и выйти наружу с лавой.

Однако обнаруженные признаки пока не доказывают эту последовательность событий. Для подтверждения гипотезы ученым предстоит провести дополнительные измерения. Исследование опубликовали 9 ноября 2026 года в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает "Самара Онлайн 24".