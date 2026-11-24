Ученые обнаружили связь абдоминального жира с изменениями мозга
Количество жира, накапливающегося вокруг внутренних органов в области живота, может быть связано с изменениями в мозге, характерными для болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли специалисты Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Результаты исследования представили на конференции Радиологического общества Северной Америки.
В работе участвовали 92 человека в возрасте от 40 до 60 лет. Все добровольцы не имели жалоб на память и нарушений когнитивных функций. Ученые оценили у них объем висцеральной жировой ткани, мышечную массу, уровень холестерина и показатели обмена углеводов. Также участникам сделали сканирование головного мозга.
Выяснилось, что у людей с большим количеством внутреннего жира и нарушениями метаболизма чаще наблюдалось накопление бета-амилоида. Этот белок считается одним из ключевых признаков болезни Альцгеймера.
Иная картина отмечалась у участников с меньшим объемом жировой ткани и нормальным обменом веществ. У них уровень тау-белка был ниже на 5–12%, а признаки воспаления в мозге встречались реже.
Исследователи обращают внимание на то, что при изучении рисков нейродегенеративных заболеваний недостаточно ориентироваться только на общий вес. Важную роль могут играть распределение жировой ткани, уровень холестерина и способность организма усваивать глюкозу.
Вместе с тем полученные результаты свидетельствуют о взаимосвязи показателей, но не устанавливают прямую причинно-следственную связь. Ученые не утверждают, что висцеральный жир сам по себе вызывает болезнь Альцгеймера, сообщает "Самара Онлайн 24".
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