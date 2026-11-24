В Елабужском районе Татарстана столкнулись легковой автомобиль Kia и грузовик. В результате аварии погибла пассажирка легковушки, сообщили 24 ноября в Госавтоинспекции МВД по республике.

По предварительным данным ведомства, ДТП произошло 23 ноября. 56-летний водитель Kia выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с грузовым автомобилем.

От полученных травм женщина-пассажирка скончалась на месте до приезда медиков. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Госавтоинспекция Татарстана в очередной раз призвала водителей неукоснительно соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дорогах.