Пользователям веб-версии Mail стал доступен обновлённый дизайн с переработанной системой навигации. Разработчики объединили основные инструменты экосистемы в одной боковой панели, чтобы сократить время перехода между повседневными задачами.

Меню обеспечивает быстрый доступ к Почте, Документам, Облаку, Календарю, Звонкам и Главной. Такое решение позволяет работать с электронной корреспонденцией, файлами и расписанием, не теряя привычного рабочего контекста.

Отдельное внимание разработчики уделили подписке Mail Space. Проверить условия тарифа и ознакомиться с информацией о подписке теперь можно прямо через навигационную панель, не открывая Облако Mail. Для доступа к другим продуктам VK предусмотрен раздел «Проекты».

Как отметил руководитель продуктового направления Почты Mail Руслан Арзуманов, современные пользователи часто задействуют сразу несколько сервисов в рамках одного рабочего процесса. Именно эта особенность цифрового поведения легла в основу обновления.

Новый интерфейс призван сделать взаимодействие с продуктами экосистемы более удобным, ускорить выполнение задач и освободить дополнительное пространство для работы с контентом.