В Набережных Челнах полуторагодовалый ребенок официально признан самым молодым налогоплательщиком города. Малышу начислили налог на принадлежащую ему долю в квартире, которая составляет одну треть от общей площади.

О этом случае рассказала руководитель городской налоговой службы Диана Сагетдинова на аппаратном совещании. По ее словам, ребенку был рассчитан имущественный налог за его часть жилья.

Этот случай стал необычным для налоговой практики города, так как обычно налогоплательщиками становятся взрослые граждане. Однако законодательство позволяет владеть недвижимостью с рождения, и налог начисляется всем собственникам независимо от возраста.