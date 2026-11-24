Почти 70% опрошенных водителей готовы рассмотреть покупку умного авто
Интерес российских водителей к интеллектуальным автомобильным технологиям оказался высоким, однако готовность полностью довериться беспилотному транспорту остаётся ограниченной. Такие результаты получили аналитики 2ГИС в ходе исследования, приуроченного к выходу фильма «Дедмобиль».
Опрос более тысячи автомобилистов в октябре 2026 года показал, что 69% респондентов готовы задуматься о приобретении умной машины в ближайшие пять лет. Ещё 62% выразили желание попробовать беспилотный транспорт, хотя полезным для городской жизни его считают только 21%.
Мнения участников исследования относительно поездок без водителя разделились. Половина опрошенных заявила, что сможет спокойно наслаждаться видами из окна, а 45% будут внимательно наблюдать за дорогой и испытывать беспокойство.
При этом непредсказуемым поведение беспилотных машин назвали лишь 8% автомобилистов. Значительно больше опасений вызывают водители, отвлекающиеся на телефон (62%), резко меняющие полосу движения (60%) и не использующие поворотники (50%).
Искусственному интеллекту в автомобильной навигации доверяют 74% респондентов. Однако для 46% принципиально важно иметь возможность отказаться от рекомендаций системы или получать их исключительно по запросу.
Среди наиболее полезных технологий участники исследования выделили мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков, интеллектуальную парковку и экстренное торможение. Функция активного автопилота заинтересовала только 14% опрошенных.
По словам руководителя продуктов транспорта и навигации 2ГИС Сергея Кириллова, развитие искусственного интеллекта должно упрощать принятие решений, сохраняя за человеком возможность контролировать действия системы.
Эта же проблема затрагивается в комедии «Дедмобиль», где герой Юрия Стоянова становится напарником умного такси. Вместе им предстоит выяснить, насколько пассажиры готовы доверять современным технологиям собственную безопасность.
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