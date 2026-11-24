В итальянской домашней кухне есть блюдо, которое сложно назвать обычным супом. Pasta e ceci — густая ароматная смесь нута, мелких макарон, томатов и оливкового масла. По консистенции она напоминает нечто среднее между супом и рагу, а благодаря бобовым получается сытной даже без мяса.

Особенно хороша pasta e ceci в холодную погоду, когда хочется горячего домашнего ужина. Для приготовления не нужны дорогие продукты: достаточно банки нута, горсти макарон и нескольких ароматных добавок. Весь процесс займёт около 30 минут.

Какие продукты понадобятся

На 3–4 порции:

консервированный нут — 400 г вместе с жидкостью в банке;

мелкие макароны — 120 г;

томаты в собственном соку — 200 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

морковь — 1 небольшая;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 3 ст. л.;

овощной бульон или вода — 600–700 мл;

розмарин — 1 небольшая веточка;

лавровый лист — 1 шт.;

соль и чёрный перец — по вкусу;

тёртый пармезан — для подачи по желанию.

Для этого блюда лучше выбирать небольшие макароны: диталини, мелкие рожки, звёздочки или короткие трубочки. Они хорошо соединяются с нутом и делают текстуру более однородной.

Как подготовить нут

Консервированный нут откиньте на дуршлаг и промойте прохладной водой. Если используете сухой нут, его необходимо предварительно замочить и отварить до мягкости.

Примерно треть готового нута переложите в отдельную миску и разомните вилкой вместе с несколькими ложками воды или бульона.

Именно этот приём помогает получить характерную густую консистенцию pasta e ceci без сливок, муки и других загустителей.

Оставшийся нут сохраните целым: он придаст блюду приятную текстуру.

Как приготовить ароматную основу

Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, чеснок измельчите.

В глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном разогрейте оливковое масло.

Добавьте лук и морковь, обжаривайте на среднем огне около 5–6 минут до мягкости.

Положите чеснок и веточку розмарина. Готовьте ещё примерно 30 секунд, пока не появится насыщенный аромат.

Добавьте измельчённые томаты вместе с соком и перемешайте. Тушите овощную основу 4–5 минут, чтобы томаты стали мягче, а вкус — более насыщенным.

В некоторых итальянских вариантах pasta e ceci готовят совсем без помидоров, но небольшое количество томатов придаёт блюду приятную кислинку и красивый цвет.

Как правильно приготовить pasta e ceci

В кастрюлю с овощной основой добавьте целый и размятый нут.

Влейте около 600 мл горячего бульона или воды, положите лавровый лист и доведите смесь до кипения.

Уменьшите огонь и готовьте примерно 5 минут, чтобы ароматы объединились.

Затем всыпьте сухие макароны прямо в кастрюлю. Отваривать их отдельно не нужно.

Готовьте на умеренном огне, периодически помешивая, чтобы макароны не прилипали ко дну. Время ориентировочно соответствует указанному на упаковке.

Если масса становится слишком густой до готовности макарон, постепенно подливайте горячую воду или бульон.

Когда макароны станут мягкими, удалите розмарин и лавровый лист. Посолите, поперчите и добавьте немного оливкового масла.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не промывайте макароны и не варите их отдельно, если хотите получить традиционную густую текстуру. Во время приготовления паста выделяет крахмал прямо в бульон, благодаря чему соус становится более насыщенным и обволакивает каждый кусочек.

Почему pasta e ceci получается особенно густой

Главный секрет блюда — сочетание двух натуральных загустителей.

Первый — размятый нут. Он превращается в нежную основу, которая делает бульон плотнее и придаёт ему кремовую текстуру.

Второй — крахмал, выделяющийся из макарон во время варки. Благодаря ему жидкость постепенно превращается в густой соус.

При этом важно не переборщить с количеством пасты. Если добавить слишком много макарон, они впитают почти весь бульон и блюдо станет чрезмерно плотным.

Правильно приготовленная pasta e ceci должна оставаться сочной, но не водянистой.

Три ошибки, которые портят итальянское блюдо

Первая — слишком много жидкости. Если сразу налить большой объём бульона, получится обычный суп. Лучше начинать с меньшего количества и добавлять воду постепенно.

Вторая — переваренные макароны. После выключения огня паста продолжает впитывать жидкость, поэтому важно не доводить её до чрезмерной мягкости.

Третья — недостаток ароматных ингредиентов. Нут обладает довольно нейтральным вкусом. Чеснок, розмарин, оливковое масло и томаты делают блюдо выразительнее.

Как подавать pasta e ceci

Разложите горячую пасту с нутом по глубоким тарелкам.

Сверху добавьте немного свежемолотого чёрного перца, несколько капель оливкового масла и, по желанию, тёртый пармезан.

Хорошим дополнением станет кусочек подсушенного хлеба с хрустящей корочкой.

Если хочется более яркого вкуса, можно добавить щепотку хлопьев чили или немного лимонного сока непосредственно перед подачей.

Pasta e ceci лучше есть сразу после приготовления. При хранении макароны продолжают впитывать жидкость, поэтому на следующий день блюдо может стать значительно гуще. При разогревании достаточно добавить немного воды или бульона.

Итальянская паста с нутом доказывает, что сытный домашний ужин не обязательно должен включать мясо или дорогие ингредиенты. Простые бобовые, макароны и ароматные овощи превращаются в густое согревающее блюдо, которое особенно приятно подавать в холодный вечер.

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