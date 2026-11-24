Ежегодная кадровая потребность экономики Татарстана до 2032 года оценивается в 51,4 тысячи человек. К этому времени количество занятых жителей республики может достигнуть 2,1 млн. Такие результаты получены в ходе анкетирования почти 6,7 тысячи региональных работодателей на портале «Работа в России», сообщает «Татар-информ».

Наиболее существенный спрос на специалистов прогнозируется в обрабатывающей промышленности, которой ежегодно будет необходимо около 8,1 тысячи сотрудников. Образовательным учреждениям потребуется 6,91 тысячи человек, медицинским и социальным организациям — 6,87 тысячи. Потребность транспортно-складской отрасли оценивается в 5,82 тысячи работников, строительной — в 3,83 тысячи. В сегменте розничной торговли, напротив, спрос на персонал будет ежегодно уменьшаться на 1,3 тысячи человек.

Значительное расширение штата ожидается на предприятиях, выпускающих вычислительную технику, электронику и оптическую продукцию, — на 41,4%. В сфере изготовления транспорта и оборудования прирост составит 37,4%, обслуживания и установки машин — 28,2%.

Уменьшение количества рабочих мест прогнозируется в полиграфической отрасли (43,2%), бумажном производстве (27,8%) и изготовлении продукции из кожи (25,6%).

Свыше половины кадровой потребности республики придётся на выпускников учреждений среднего профессионального образования. Ежегодно работодателям понадобятся 28,2 тысячи таких специалистов, или 54,9% от общего числа необходимых сотрудников.

На работников с дипломами вузов придётся 36,7% — порядка 18,8 тысячи человек. Доля персонала, не имеющего профессиональной квалификации, составит 8,4%.

Высокий спрос среди выпускников вузов ожидается на представителей инженерных, педагогических и медицинских специальностей, бухгалтеров и специалистов по работе с базами данных. Среди получивших среднее профессиональное образование будут востребованы повара, охранники и медицинские работники среднего звена.

Потребность в рабочих кадрах обеспечат профессии водителей, станочников, электромонтёров, сварщиков, механиков и слесарей-сборщиков.

Как пояснил руководитель республиканского кадрового центра «Работа России» Тимур Муллин, полученные сведения позволят заблаговременно корректировать образовательные программы и организовывать трудоустройство граждан с учётом перспективных запросов работодателей.